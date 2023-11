Rigassificatore, Toti: “Non è una mia fissazione. Le perplessità di Eni sono un problema del governo. La Liguria si adeguerà”

"Eni ha avanzato delle perplessità?

Riguarda il governo, se il governo decide di non mettere più rigassificatori nella Repubblica Italiana, la Liguria, che fa parte dell'Italia si adeguerà a quelli che sono i piani.

Il rigassificatore non è una fissazione di Toti, detto che come cittadino italiano vorrei un Paese in sicurezza energetica e che i cittadini continuassero a scaldarsi ad un prezzo ragionevole ma, detto questo, io agisco come commissario di governo e attuo un piano energetico fatto dal governo Draghi e votato anche dagli amici del PD e Cinque Stelle di questo territorio, che lo hanno approvato a pieni voti e ora lo stiamo semplicemente applicando. Se il governo cambierà il piano energetico ne prenderemo atto, come cittadino non sarei d'accordo, ma come presidente e commissario come un soldatino sarò sugli attenti e come Garibaldi dirò OBBEDISCO", le parole del presidente Giovanni Toti in risposta alle perplessità sollevate da Eni sullo spostamento della nave rigassificatrice da Piombino a Vado Ligure.





Le perplessità di Eni leggi la notizia:

