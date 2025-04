Mattarella ricoverato per problemi cardiaci, a rischio la visita a Genova per il 25 aprile

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato in serata all'ospedale romano Santo Spirito. Il ricovero, si apprende da fonti del Quirinale, è dovuto un intervento programmato che non desta alcuna preoccupazione. Si tratterebbe, sempre secondo le stesse fonti, di un intervento per l'impianto di un pacemaker. Prima del ricovero il capo dello Stato, 83 anni e in carica dal 3 febbraio 2015, ha trascorso una normale giornata lavorativa, ricevendo anche il presidente del Montenegro.

Secondo i tempi della convalescenza, è a rischio la visita istituzionale a Genova, in occasione della ricorrenza del 25 aprile.

Non sarebbe la prima volta che il capo dello Stato annulla un viaggio nella nostra Regione. Era successo nello scorso settembre, quando la visita a Imperia per l'inaugurazione del Teatro Cavour e Sanremo per la 47a Tavola Rotonda dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario era stata cancellata a causa della scomparsa della nipote, Maria Mattarella, figlia di Piersanti Mattarella (ex presidente della Regione Siciliana ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980) e deceduta a Palermo all’età di 62 anni dopo una lunga malattia. Era avvocato e ricopriva il ruolo di segretaria generale della Regione Siciliana. In segno di rispetto, entrambi gli eventi erano stati rinviati.

