Rigassificatore: Quiliano chiede una proroga per le osservazioni

Il Comune di Quiliano ha chiesto una proroga per poter presentare le osservazioni sulla nuove modifiche al progetto del rigassificatore di Vado Ligure. "I tempi a disposizione sono troppo ridotti", motiva il sindaco Nicola Isetta nella lettera inviata al Ministero dell'Ambiente e al commissario straordinario per la costruzione dell'opera e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il primo cittadino spiega di "aver richiesto un incontro con i sindaci del comprensorio savonese per confrontarsi in merito alla situazione e alle iniziative da intraprendere". "Ritengo doveroso evidenziare che in data 3 aprile 2024 sul portale telematico del Ministero dell'Ambiente è stata pubblicata la documentazione integrativa del collegamento alla rete nazionale gasdotti Italia Srl in merito al quale gli enti interessati dispongono di soli quindici giorni per presentare le osservazioni e i pareri tecnici. - dichiara Isetta - Il termine ultimo è quindi fissato al 18 aprile 2024. I giorni concessi per l'esame della documentazione sono troppo pochi". "Va evidenziato infatti che Snam non ha prodotto una mera documentazione integrativa del progetto, bensì una documentazione che descrive e rappresenta un progetto totalmente nuovo e differente, rispetto a quello originario sottoposto ad approvazione. - aggiunge - Ne è prova il fatto che la documentazione depositata sul portale è estremamente poderosa: si tratta di circa 600 documenti allegati, e ognuno di essi conta non meno di venti pagine".





"Abbiamo scoperto che Snam ha presentato solo in via integrativa i dati di monitoraggio dell'area interessata dal progetto, di elevatissimo valore ambientale, che in realtà avrebbero dovuto essere prodotti contestualmente alla presentazione del progetto originario e, quindi, prima dell'avvio del procedimento autorizzativo. - aggiunge - Inoltre risultano modificati l'area in cui è prevista la collocazione dell'impianto nonché il tracciato originario delle condutture di collegamento alla rete nazionale. Sono stati cambiati il punto di ormeggio e il sistema di ancoraggio della nave rigassificatrice Golar Tundra al dichiarato fine di evitare gli impatti sulla biocenosi".