Rigassificatore, Piana al Pd: "Situazione cambiata, a breve incontro con il governo"

"Rispetto le tifoserie quando si parla di calcio, per esempio, ma non quando si parla di istanze territoriali, non quando si parla di azioni politiche concrete e di una rinnovata coesione che ci darà ancora più forza amministrativa. Ricordo al consigliere Natale che non siamo sotto elezioni, per cui non posso concedergli neanche questa attenuante su certi arabeschi che puntualmente ripropone". Lo scrive in una nota il governatore ad interim Alessandro Piana rispondendo alle critiche avanzate ieri dal segretario del Pd Davide Natale sulla vicenda del rigassificatore.

Natale aveva scritto: “Sante elezioni, dopo Vaccarezza e Mai anche Piana ha scoperto di essere contro il rigassificatore. Posizione che sorprende e che ci lascia increduli visto quanto dichiarato dal presidente della Giunta, mai smentito da nessuno degli assessori, in tutti questi mesi. Il cambio repentino di casacca dovrà essere verificato dagli sviluppi che avrà il confronto tra Regione e Governo e nella scelta del commissario che, necessariamente, dovrà essere scelto tra coloro che sostengono il progetto”.

“Da parte nostra, - prosegue Natale - abbiamo numerose fondate ragioni, per dubitare della credibilità di quanto dichiarato. Il centrodestra ligure è ai minimi termini per i tanti problemi che lo attraversano, difficile prendere sul serio questo nuovo posizionamento. Monitoreremo quanto farà la giunta regionale, ma già da ora diciamo a Piana benvenuto tra i terrapiattisti”.



“Per bloccare il trasferimento della nave rigassificatrice, che rimane la priorità, ho depositato un Ordine del giorno che impegna la Giunta ex Toti a fermare il trasferimento da Piombino a Vado-Savona. Un documento senza premesse e valutazioni politiche sul percorso fatto, che toglie qualsiasi alibi ai consiglieri, anche savonesi, di centrodestra, in modo da attuare per la prima volta, una vera coesione territoriale, trasversale agli schieramenti, per raggiungere l'obiettivo richiesto dai cittadini e da tutto il mondo economico e sociale della Provincia. Invito Mai, Vaccarezza e tutto il centrodestra a passare dalle parole ai fatti, votando in aula e approvando l’ordine del giorno presentato. Mi aspetto il loro appoggio per il bene del territorio”, conclude il consigliere e vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello.



Piana replica: "Ieri si è tenuta in Regione una riunione a tema rigassificatore dalla quale sono emerse le troppe perplessità dei rappresentanti del Savonese, in un quadro generale in cui le condizioni per una politica energetica governativa spinta al massimo non sussistono più e a cui quindi la Liguria non è chiamata a rispondere - scrive Piana -. Come ho detto nel corso della riunione, anche il presidente Toti, negli ultimi mesi, aveva fatto diverse considerazioni in merito. Non si tratta pertanto di cercare primogeniture, ma di contemperare seriamente i piatti della bilancia in una situazione che è di fatto mutata. Capisco tuttavia che il consigliere Natale piuttosto che sottolineare la grande armonia e il dialogo con i sindaci preferisca anche questa volta scalpitare per rivendicare una politica di dissenso, di 'no' a prescindere, anche quando si trova una coesione bipartisan, anche in un clima istituzionale. Ancora una volta non c'è un confronto costruttivo, perché per una certa parte politica conta di più istigare lo scontro. Per noi, invece, conta far sentire la voce di tutti i liguri, perché la Regione li rappresenta tutti, e intende portare avanti azioni concrete - ha concluso -. Nei prossimi giorni avrò quindi un incontro con il Governo: non resteremo nell'immobilismo delle barricate ideologiche della sinistra, noi siamo per la politica del fare".