Rigassificatore, Pd: "Da Toti nessun rispetto per enti locali"

"Sul rigassificatore nessun rispetto per gli enti locali da parte di Toti". Così il segretario del PD Liguria Davide Natale e del consigliere regionale e vicepogruppo PD in Regione Roberto Arboscello, sui tempi a disposizione degli enti locali per la valutazione delle modifiche al progetto per il trasferimento del rigassificatore.

"È sempre più chiaro l'obiettivo del Presidente-Commissario di affrettare i tempi per l'approvazione del progetto per il trasferimento di Golar Tundra, ma non salva nemmeno la forma e il rispetto istituzionale. Come è possibile pretendere che i Comuni diano un parere, in maniera seria e responsabile, in 15 giorni, su un progetto composto da 600 documenti e migliaia di pagine. Ancora una volta Toti guarda solo al suo obiettivo dimenticandosi di un intero territorio che si è espresso chiaramente contro il trasferimento e che ora non viene messo neanche nelle condizioni di leggere e valutare le modifiche apportate da Snam. Il ridimensionamento previsto non cambierà certo l’opinione di cittadini, imprese e Comuni, ma gli enti locali devono essere messi nelle condizioni di leggere i documenti e valutarne le ricadute nei tempi giusti. Il tentativo di accelerare le procedure - concludono Arboscello e Natale - è l’ennesima dimostrazione dell’arroganza di Toti”.