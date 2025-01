Ricercato per droga arrestato a Genova: in fuga da 5 anni, sconterà quasi 4 anni di carcere

Era ricercato dal 2019 per reati legati agli stupefacenti, ma la fuga è finita ieri sera in via Prè, a Genova. La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne ecuadoriano, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena di quasi quattro anni.

L’arresto – L’uomo è stato fermato da un equipaggio dell’UPGSP (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico) durante un controllo di routine alle ore 22.00. Dai controlli è emersa una nota di rintraccio legata a un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Firenze nel 2019.

I reati – Il 38enne era stato condannato per reati inerenti alle sostanze stupefacenti. La pena totale, non ancora scontata, ammonta a 3 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione.

Il trasferimento – Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito al carcere di Marassi, dove inizierà a scontare la condanna.

Zona sotto controllo – Via Prè, nota per episodi di criminalità e degrado, continua a essere al centro delle attività di controllo da parte delle forze dell’ordine. L’arresto rientra in una più ampia operazione di monitoraggio del territorio per garantire sicurezza ai cittadini. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di assicurare alla giustizia un uomo che da cinque anni sfuggiva alle autorità, ponendo fine alla sua latitanza.

