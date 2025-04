Scontro tra tre veicoli sull’A12, tratto chiuso tra Recco e Nervi

Un incidente stradale ha coinvolto tre mezzi lungo l’autostrada A12, nel tratto compreso tra i caselli di Recco e Genova Nervi, in direzione del capoluogo ligure. Il bilancio è di tre feriti, tra cui uno trasportato in codice rosso in ospedale. Chiuso il tratto fra Nervi e Recco

Coinvolgimento – Lo scontro è avvenuto al chilometro 16, nel tardo pomeriggio di oggi. A restare coinvolti sono stati un furgone e due autovetture. Il conducente del mezzo commerciale ha riportato le conseguenze più serie, tanto da richiedere l’intervento urgente dei sanitari del 118 per il trasferimento in codice rosso. Gli altri due feriti, passeggeri dei veicoli coinvolti, sono stati classificati in codice giallo.

Accertamenti – La Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia del distaccamento di Sampierdarena, ha avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza le cause dell’incidente. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tamponamento a catena o di una manovra errata.

Ripercussioni – Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autostrade per l’Italia.

