Sei arresti in pochi giorni a Genova, droga in pizzeria e furti in centro città

Sei arresti, una denuncia e la chiusura temporanea di un’attività commerciale: è il bilancio delle recenti operazioni dei Carabinieri di Genova, impegnati in una serie di controlli e interventi in vari quartieri cittadini.

Quarto – In via del Commercio, un 19enne di origini nordafricane è stato arrestato per furto aggravato e danneggiamento. Il giovane ha tentato di rubare un furgone lasciato momentaneamente incustodito con le chiavi inserite, ma ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto. L’intervento immediato dei militari ha permesso di fermarlo prima della fuga.

Sampierdarena – I Carabinieri, insieme ai NAS, hanno sequestrato 150 grammi di cocaina e 500 di hashish all’interno di una pizzeria di via Borzoli. Il titolare, arrestato per detenzione a fini di spaccio, ha visto sospendere la licenza del locale per 30 giorni su disposizione del Questore, in base all’articolo 100 del TULPS.

Centro storico – Durante un controllo congiunto con Esercito e Polizia Locale, in Vico Largo, un 38enne marocchino è stato denunciato per spaccio dopo essere stato sorpreso a cedere hashish a un connazionale. Quest’ultimo, 49 anni, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore e denunciato anche per favoreggiamento, avendo fornito false informazioni per coprire il pusher.

Carignano – I militari hanno fermato due donne, una 23enne ecuadoriana e una 34enne dominicana, che cercavano di rubare sei borse e un paio di pantaloni da un negozio di via XX Settembre. Le due sono state bloccate e poste agli arresti domiciliari.

Furti seriali – Nella stessa zona è stato arrestato un 38enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è ritenuto responsabile di una lunga serie di furti — motocicli, borse, cellulari e portafogli — commessi tra ottobre 2024 e febbraio 2025 nel centro cittadino.

Ordine di carcerazione – Il Nucleo Radiomobile ha invece tratto in arresto un 51enne italiano senza fissa dimora, condannato a oltre due anni di reclusione per furto aggravato, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

