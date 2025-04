Biglietti omaggio, indagati anche magistrati e funzionari pubblici nel caso Tirrenia

Oltre quaranta persone sono finite sotto inchiesta a Genova per presunti favori ricevuti da Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione. Secondo l’accusa, avrebbero viaggiato gratuitamente a bordo dei traghetti grazie a speciali carte “gold” fornite dalla società, in cambio di favori o omessi controlli.

Nuovo filone – L’inchiesta si inserisce in un ampliamento delle indagini già in corso sulla compagnia marittima. Il sospetto principale è che dirigenti della società abbiano distribuito titoli di viaggio gratuiti a pubblici ufficiali in cambio di vantaggi illeciti. L’accusa della Procura di Genova è pesante: si parla esplicitamente di corruzione. Gli indagati includerebbero magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine e funzionari di prefetture in diverse città.

Carte gold – Al centro dell’inchiesta ci sono le cosiddette “carte gold”, strumenti che permettevano di viaggiare senza pagare. Queste sarebbero state distribuite in maniera selettiva a soggetti in grado di influenzare, direttamente o indirettamente, controlli e procedure amministrative legate alla compagnia.

Indagine parallela – Il nuovo filone si affianca a un’indagine già in corso per frode nelle forniture pubbliche, che aveva già portato al sequestro di tre traghetti e di oltre 64 milioni di euro. In questo contesto, sono tredici le persone già coinvolte e che dovranno comparire mercoledì davanti al giudice per le indagini preliminari. Il pubblico ministero ha chiesto per due degli indagati gli arresti domiciliari e per altri undici misure interdittive.

Magistratura – A rendere ancor più delicato il quadro è la presenza tra gli indagati di giudici in servizio e in pensione, dettaglio che potrebbe innescare verifiche anche su eventuali procedimenti o decisioni in cui questi soggetti abbiano avuto un ruolo.

