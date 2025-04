Arrestato 38enne a Genova, colpi in scuole e ospedali per scambiare refurtiva con crack

È finito in carcere il 38enne genovese accusato di una lunga serie di furti messi a segno nei primi mesi dell’anno tra scuole, ospedali e vie del centro cittadino. Il suo arresto è avvenuto giovedì sera nel corso di un’operazione congiunta tra Polizia Locale e Carabinieri, al termine di un’indagine che ha collegato episodi distinti ma riconducibili allo stesso autore.

Refurtiva e scambi – Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe sottratto telefoni cellulari, borse e oggetti personali da spogliatoi scolastici e aree ospedaliere, utilizzando parte della refurtiva per acquistare crack da uno spacciatore nel centro storico. In uno dei casi più emblematici, avrebbe rubato un cellulare a un minore durante un’ora di educazione fisica in un liceo di Sampierdarena, per poi barattarlo con stupefacenti.

Identificazione – Il telefono è stato ritrovato in possesso di un cittadino senegalese, arrestato in flagranza, e ciò ha consentito di risalire all’autore materiale del furto. La scoperta ha avviato una serie di accertamenti che hanno permesso di riunire vari procedimenti penali aperti, alcuni dei quali già seguiti dai Carabinieri di Carignano.

Precedenti – Il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, era stato recentemente denunciato per un tentativo di furto di uno scooter in centro storico. Pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e già condannato per furti e rapine, aveva alle spalle anche episodi di evasione. Tra le sue “prede” preferite, secondo quanto emerso, vi erano i motocicli Kymco Agility.

Contesto – L’uomo è sospettato anche di aver sottratto oggetti personali al personale del Galliera. Dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

