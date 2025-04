Chiavari, scolaresca in gita sul fiume Entella scopre un cadavere

Un’uscita didattica si è trasformata in un macabro ritrovamento questa mattina a Chiavari. Una maestra, che accompagnava una classe lungo il fiume Entella per una lezione sulla fauna locale, ha scoperto il cadavere di una donna. Il corpo, di una giovane di origini asiatiche, è stato avvistato nei pressi di Caperana. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, mentre il medico legale sta esaminando la salma per stabilire le cause del decesso.

SCOPERTA – La gita scolastica era iniziata come un’attività di studio della natura, ma si è conclusa in modo drammatico. La maestra, accortasi della presenza di un corpo nel fiume, ha immediatamente dato l’allarme. Gli alunni sono stati allontanati dalla zona per evitare che assistessero alla scena.

IDENTITÀ – Al momento, la vittima non è ancora stata identificata. Le forze dell’ordine stanno cercando di risalire alle sue generalità, mentre non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del decesso.

INDAGINI – Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per capire se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o di un atto violento. L’autopsia potrà fornire dettagli utili a chiarire la dinamica della tragedia.

CONTESTO – Il fiume Entella scorre tra i comuni di Chiavari e Lavagna ed è spesso frequentato da escursionisti e scolaresche per attività educative e naturalistiche. La scoperta del cadavere ha destato forte impressione tra i presenti e nella comunità locale.

