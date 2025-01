Riallineamento fiscale accise: Serracchiani (PD) accusa il Governo, “Colpo alle spalle all’autotrasporto”

Il riallineamento fiscale delle accise sul gasolio, approvato in Parlamento, è stato definito da Debora Serracchiani un “colpo alle spalle” per l’autotrasporto, un settore cruciale per l’economia nazionale, già gravato da costi elevati, come riporta Ferpress.

Riallineamento fiscale – Il provvedimento approvato in Parlamento prevede un rialzo delle accise sul gasolio, una misura che, secondo la deputata del Partito Democratico, avrà un impatto devastante sul settore dell’autotrasporto, composto per il 90% da piccole e medie imprese. Serracchiani ha sottolineato come i costi del carburante siano già una delle principali voci di spesa per queste aziende.

Impatto economico – “Le conseguenze di questo rialzo si tradurranno in una penalizzazione di centinaia di milioni di euro per un comparto strategico che garantisce la mobilità delle merci in Italia”, ha dichiarato Serracchiani, evidenziando anche i rischi di un effetto a catena sui consumatori finali.

Critiche al Governo – Serracchiani ha accusato le forze di maggioranza di non aver mantenuto le promesse fatte al settore, tradendo la fiducia degli operatori. “Non basta il rimborso parziale delle accise, che riguarda solo una minoranza di veicoli industriali. Servono interventi strutturali e misure di tutela”.

Le associazioni di categoria – Anche le associazioni rappresentative dell’autotrasporto hanno lanciato l’allarme sugli effetti negativi della misura, chiedendo modifiche al decreto per evitare un impatto devastante sul mercato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.