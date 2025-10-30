ReWriters Fest, a Roma torna il festival della sostenibilità sociale dal 21 al 23 novembre

Dal 21 al 23 novembre la Galleria Alberto Sordi di Roma ospiterà la quinta edizione del ReWriters Fest, il primo festival europeo interamente dedicato alla sostenibilità sociale. Dibattiti, musica, arte, fotografia, satira e incontri con ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo animeranno il Mondadori Bookstore per tre giornate dedicate al cambiamento culturale e alla convivenza sostenibile.

Fondato e diretto da Eugenia Romanelli, il festival affronta temi che spaziano dalla violenza di genere e sugli animali alla salute mentale dei giovani, dalle discriminazioni LGBTQIA+ all’educazione sessuoaffettiva, fino al nuovo capitalismo dei dati e al food sostenibile.

Tra gli ospiti anche Violante Placido, madrina dell’evento, e numerosi artisti come la street artist Pax, Francesca Fini e Fabio Massimo Iaquone. In programma anche la premiazione del ReWorld Prize for Social Sustainability, consegnato da Enrico Giovannini, e il Premio ReWriters a Margherita Buy, per il suo contributo nel cambiare la narrazione sulla salute mentale.

“Vogliamo raccontare come costruire insieme un cambiamento culturale necessario al benessere del pianeta e delle sue specie”, ha dichiarato Romanelli, presentando un’edizione che punta a unire arte, impegno e consapevolezza sociale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.