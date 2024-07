Repubblica Ceca: in funzione i nuovi tram Škoda Group nella città di Pilsen

Nuove tecnologie e approcci sostenibili a Pilsen. Dopo tre anni di ricerche e test approfonditi, la metropoli della Boemia occidentale si sta gradualmente trasformando in una città intelligente, dove il traffico sarà più sicuro, più efficiente e più rispettoso dell’ambiente. In futuro, questa modernizzazione potrebbe includere anche tram intelligenti in grado di comunicare con l’ambiente e reagire a varie situazioni sui binari. Nel luglio 2024 il primo tram di questo tipo inizierà a circolare sul circuito di prova di Plzeň. Un consorzio di partner tra cui INTENS Corporation, Škoda Group, CEDA Maps, Università della Boemia occidentale a Plzeň e Università tecnica ceca a Praga sta collaborando allo sviluppo della tecnologia nell’ambito del progetto di ricerca DIDYMOS, finanziato da TRANSPORT 2020+ programma dell’Agenzia per la Tecnologia della Repubblica Ceca in collaborazione con il Ministero dei Trasporti.

Il moderno tram, realizzato nell’ambito del progetto di ricerca DIDYMOS, è dotato di unità speciali che consentono la comunicazione con l’infrastruttura di trasporto e l’orientamento nello spazio grazie a telecamere e lidar. Utilizzando dati cartografici aggiornati e molto accurati, può reagire a eventi imprevedibili che possono verificarsi durante la guida. Questi includono, ad esempio, ostacoli sulla pista o pedoni che attraversano.

Nell’auto è stata installata anche un’unità che consente la comunicazione C2X. L’operatore O2 lo ha testato con successo in passato nell’ambito del progetto europeo C-Roads. “Utilizzando la rete 5G, il tram può comunicare con altri elementi del percorso, avvisare il conducente, ad esempio, di un veicolo IZS in avvicinamento, garantire che l’auto abbia un passaggio prioritario attraverso l’incrocio, e quindi portare maggiore sicurezza e orari più precisi passeggeri”, spiega Martin Volný, CEO di INTENS Corporation. i principali vantaggi della moderna tecnologia nel tram.

Per il progetto è stato utilizzato il tram Škoda 40T, nel quale il gruppo Škoda ha installato il proprio sistema anticollisione ACS sviluppato appositamente per i tram. Questo è uno degli elementi fondamentali del trasporto autonomo. “Il nostro obiettivo a lungo termine è sviluppare il primo tram completamente autonomo, che non solo aumenterà l’efficienza e la sicurezza del trasporto urbano, ma contribuirà anche alla sostenibilità delle nostre città e aumenterà il comfort dei passeggeri. Lo sviluppo di un tram autonomo nell’ambito del Memorandum di Cooperazione sulla Mobilità Autonoma è un progetto significativo che richiede il coinvolgimento di esperti di vari settori. È un esempio della cooperazione efficace necessaria per raggiungere il nostro obiettivo. Naturalmente accogliamo con favore il grande sostegno dello Stato e del settore pubblico, che è fondamentale per lo sviluppo e la futura diffusione dei veicoli autonomi”, ha affermato Jiří Liberda, amministratore delegato digitale del gruppo Škoda.

Durante i riusciti test pilota sull’anello del tram vicino al campus dell’Università della Boemia Occidentale a Plzeň, i ricercatori hanno verificato le reazioni del tram in situazioni critiche. I test includevano l’implementazione di tecnologie appena installate come lidar, telecamere e unità di comunicazione V2X in combinazione con il sistema anticollisione del tram. I test hanno riguardato il rilevamento automatico di un ostacolo nel profilo di passaggio del tram, il riconoscimento di un’auto in avvicinamento da un angolo cieco e l’avvertimento di un veicolo IZS in avvicinamento e successivamente interferente. Durante i test è stata verificata anche la capacità del tram di rilevare automaticamente l’incidente e di informare ulteriormente i veicoli circostanti.

Secondo Jiří Ptáček, direttore generale dell’Azienda dei trasporti municipali di Pilsen, ogni anno a Pilsen si verificano in media dai 300 ai 400 incidenti stradali grandi e piccoli. “Solo sui tram ogni anno si verificano circa 100 incidenti stradali con danni fino a 5 milioni di corone. Se il sistema anticollisione potesse eliminare questi eventi, non si tratterebbe solo di risparmiare sui costi, ma soprattutto di ridurre il numero di feriti, che purtroppo spesso si verificano negli incidenti”, aggiunge Ptáček.

Il progetto prevedeva anche l’arricchimento del modello 3D esistente della città di Plzeň con un’area pilota dotata di anello tramviario. “Il nostro lavoro è consistito principalmente nella visualizzazione dei dati del gemello digitale della sezione del tram sopra il modello 3D di Pilsen e nell’espansione di questo modello con oggetti 3D selezionati da mappe HD, che saranno utilizzabili non solo per le esigenze della guida autonoma , ma anche per altri programmi della città di Plzeň”, ha spiegato Karel Janečka della Facoltà di scienze applicate dell’Università della Boemia occidentale di Pilsen. In futuro, il modello completato consentirà ulteriori test di sistemi autonomi, non solo sui tram, ma anche sulle automobili. Nei prossimi anni, sarà la tecnologia moderna a contribuire ad aumentare la sicurezza stradale, nonché il comfort degli automobilisti, dei residenti e dei visitatori della città di Plzeň.

“Un tram con caratteristiche di sicurezza intelligenti è esattamente il tipo di innovazione necessaria, che è un risultato concreto della cooperazione tra aziende tecnologiche e istituzioni educative. Si tratta anche di un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di trasporti non solo a Pilsen, ma gradualmente in tutta la Repubblica Ceca, più sicuri, più efficienti e più rispettosi dell’ambiente. Sono lieto che il produttore ceco sia attivo nel campo delle innovazioni nei trasporti, dove non si tratta solo dello sviluppo di un tram autonomo, ma anche, ad esempio, del RegioPanter alimentato a batteria recentemente introdotto, che sarà utilizzato sul linea Ostrava – Studénka – Veřovice”, ha detto il ministro dei trasporti Martin Kupka.

Il sindaco di Plzeň, Roman Zarzycký, che era presidente del consiglio d’amministrazione delle aziende di trasporto municipali di Plzeň, che ha dato vita al progetto, ha seguito fin dall’inizio lo sviluppo del tram autonomo. “Sono felice che siamo riusciti a fare molta strada nello sviluppo e credo fermamente che il tram autonomo si dimostrerà valido nel traffico intenso il prima possibile. Pilsen è una città industriale e come sindaco sosterrò sempre l’industria 4.0”, afferma Zarzycký.

Allo sviluppo del tram autonomo contribuisce anche il poligono di prova, messo in funzione l’estate scorsa a Bory. “Le intersezioni intelligenti sono state ampliate con sensori aggiuntivi per testare il sistema anticollisione di cui ha bisogno un tram autonomo. Per Pilsen è importante che le cose innovative vengano create proprio qui, perché danno ai talentuosi Pilsen l’opportunità di applicarsi nel campo delle tecnologie avanzate. La mobilità autonoma si inserisce quindi anche nell’ecosistema PINE, che sostiene l’istruzione tecnica e le imprese innovative nella regione”, spiega Daniel Kůs, consigliere comunale di Pilsen per l’area Smart Cities e sostegno alle imprese, la cui responsabilità comprende anche le attività dell’Amministrazione informatica della città di Plzeň. È lei che sta dietro al progetto del sito di prova della mobilità autonoma e all’ecosistema PINE.

Uno dei principali risultati del progetto sarà anche una metodologia per l’integrazione delle moderne tecnologie nel trasporto pubblico urbano. Verrà realizzato sulla base dei risultati dei test e in collaborazione con il Ministero dei Trasporti, che è il garante del progetto.

Il progetto DIDYMOS, finanziato dal programma TRANSPORT 2020+ dell’Agenzia tecnologica della Repubblica Ceca, è attivo dal 2022. Quest’anno sono stati presentati i risultati raggiunti, che gradualmente inizieranno a essere messi in pratica, prima in una versione di prova e poi come parte standard dei tram e delle linee tranviarie.