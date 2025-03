Renzi a Telenord: "Salis candidata giusta, senza più i veti costati la vittoria alle Regionali, Italia Viva determinante"

Ospite in studio di Incontri Genova Italia a Telenord, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, analizza con il direttore Matteo Cantile e Stefano Rissetto le prospettive delle Comunali di Genova, in vista delle Politiche 2027.

Meloni l'"influencer" - Renzi ha scritto un libro in gran parte dedicato a Giorgia Meloni, definita 'influencer'- "Giorgia Meloni non sta affrontando i problemi reali dell'Italia, non si occupa del ceto medio. Le bollette sono più alte, i salari non crescono, l'inflazione colpisce e le imprese sono minacciate dai dazi. Lei si preoccupa solo della sua immagine, non dei veri problemi."

La coalizione di centrosinistra e i veti politici - "I veti fanno perdere le elezioni. C'è stato un errore nelle regionali passate quando il Movimento 5 Stelle ha posto dei veti, causando una rottura. Oggi, nessuno ha messo veti, e questo è un cambiamento. Se vuoi vincere, servono i voti, non i veti"

Le difficoltà politiche di Marco Bucci - "Bucci ha sbagliato scegliendo la destra e scegliendo di essere sostenuto dalla Meloni, così ha smesso di essere un civico. Questo è stato un errore. Non stiamo con la destra."

Le divisioni nelle coalizioni- "Ci sono sia a destra che a sinistra e sono un problema. Anche Giorgia Meloni non riesce a chiarire la sua posizione, con Tajani a favore e Salvini contro. Le divisioni esistono in entrambe le coalizioni."

Silvia Salis, la candidata del centrosinistra a Genova - "Silvia Salis è la candidata giusta per Genova, è una genovese con una carriera nel mondo dello sport. È stata indicata come il punto di riferimento della coalizione. Il nostro programma, che include il mondo produttivo e delle imprese, è fondamentale."

Il rischio di coalizioni deboli - "Le coalizioni che non riescono a mantenere un equilibrio alla fine si sfilacciano. È successo nel passato alla destra e al centrosinistra. La chiave è un programma chiaro."

Le nomine del porto di Genova - "Le nomine devono essere fatte con competenza, non basate su amicizie politiche. Serve esperienza per gestire il porto di Genova, un luogo fondamentale per la città."

Il ruolo di Italia Viva nelle prossime elezioni - "Se vuoi vincere, devi coinvolgere i moderati e riformisti, che sono oggi in cerca di una casa politica. La Meloni ha deluso il mondo delle imprese, e noi dobbiamo portare questi elettori con noi."

Il fallimento del Terzo Polo e le scelte future - "Il Terzo Polo è fallito perché qualcuno ha deciso di farlo fallire. Ora il centro deve decidere da che parte stare. Una candidatura autonoma contro destra e sinistra non ha senso."

Le prossime elezioni politiche - "Le prossime elezioni saranno un referendum tra chi vede Meloni come una grande leader e chi la considera un'influencer senza risultati concreti. La verità è che le famiglie italiane stanno soffrendo, e la Meloni non sta dando risposte."

