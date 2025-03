Renzi a Genova e alla Spezia sabato 22 per presentare "L'influencer", il pamphlet contro la Meloni

Sabato 22 marzo 2025, Matteo Renzi sarà in Liguria per incontrare i lettori e presentare il suo ultimo libro "L'Influencer" (Piemme), un pamphlet che ha come bersaglio polemico il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Genova e La Spezia - L'ex premier e leader di Italia Viva farà tappa in due città della regione. La giornata inizierà alle ore 11 a Genova, alla Libreria Feltrinelli, in Via Ceccardi 16. Qui, Renzi dialogherà con il pubblico e firmerà le copie del libro. Nel pomeriggio, Renzi si sposterà a La Spezia, dove l'incontro è fissato per le ore 15,30 presso il NH Hotel di Via XX Settembre 2.

Il tema - "Questo libro - spiega Renzi nella scheda introduttiva - parla dell’Italia del 2025. E prova a rispondere alla domanda: Giorgia Meloni è una leader capace di fare la differenza? Di avere una visione? Di condividere un sogno e non ossessioni, complotti, vittimismo? In questo Paese c’è ancora qualcuno che ritiene che no, che Giorgia Meloni non sia una leader ma una influencer che cerca il consenso nell’immediato ma non costruisce speranza, benessere, futuro. È una influencer perché pensa ai sondaggi, non alla pressione fiscale o al rapporto debito/PIL. È una influencer perché manda i video sui social, perché si accontenta dei like facili, non dei progetti difficili. È una influencer perché punta “ai cuoricini” su Instagram. Che non racconta come vuole uscire dalla crisi geopolitica ma solo come vuole uscire sui TG della sera. Questa è l’amara verità. Io non ho paura, mai avuta. Se c’è da fare una battaglia controcorrente, la faccio. Quando vedo ciò che sta facendo il governo dell’Influencer mi dico che non posso tacere. Che non posso girarmi. Che non posso far finta di non aver sentito. Allacciate le cinture. Qui trovate le cose che gli altri non hanno il coraggio di dire. Ma anche le proposte che Giorgia non trova il tempo di ascoltare".





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.