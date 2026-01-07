Renfe chiude il 2025 con un record storico di oltre 37 mln di viaggi sui treni AVE e a lunga percorrenza

I servizi ad Alta Velocità e a Lunga Distanza di Renfe hanno fatto registrare nel 2025 il più alto volume di passeggeri mai raggiunto, con 37,3 milioni di viaggi complessivi. Un risultato storico che conferma il ruolo centrale del trasporto ferroviario nel sistema della mobilità spagnola e sottolinea una crescita costante e sostenuta negli ultimi anni.

Il nuovo record rappresenta un incremento di oltre 2 milioni di viaggiatori rispetto al 2024, quando i passeggeri erano stati 35,2 milioni, pari a una crescita di quasi il 6% su base annua. Un dato significativo che testimonia la forte attrattività dei collegamenti ferroviari di Renfe, in particolare lungo i principali corridoi ad Alta Velocità e sulle tratte a Lunga Distanza, sempre più scelte per rapidità, comfort e affidabilità.

L’aumento della domanda è riconducibile a diversi fattori, tra cui l’ampliamento dell’offerta, il miglioramento della qualità del servizio, la crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e la competitività del treno rispetto ad altre modalità di trasporto, soprattutto sulle medie e lunghe percorrenze. I collegamenti AV consentono infatti di ridurre i tempi di viaggio e le emissioni, rispondendo alle esigenze di una mobilità più efficiente e responsabile.

Il trend positivo rafforza la posizione di Renfe come attore chiave nel panorama ferroviario europeo e conferma il successo delle strategie adottate per incentivare l’uso del treno. Alla luce di questi risultati, l’azienda guarda ora al futuro con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la crescita, migliorare l’esperienza dei passeggeri e continuare a investire in innovazione e sostenibilità.

