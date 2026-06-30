Le Regioni del Nord fanno sistema: a Milano nasce il fronte comune per la competitività industriale

Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto avviano un percorso condiviso per rafforzare la competitività dei propri sistemi produttivi e industriali. È questo l’esito dell’incontro istituzionale che si è svolto oggi a Milano tra gli assessori regionali allo Sviluppo economico delle cinque Regioni del Nord a statuto ordinario.

Al tavolo erano presenti Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Alessio Piana (Liguria), Guido Guidesi (Lombardia), Andrea Tronzano (Piemonte) e Massimo Bitonci (Veneto). L’iniziativa è stata promossa in una fase considerata strategica, anche in relazione alla conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alle trasformazioni in corso negli scenari economici e geopolitici internazionali.

L’obiettivo condiviso è quello di costruire una linea comune sulle politiche di sviluppo economico, valorizzando le specificità territoriali ma anche le complementarità tra i diversi ecosistemi produttivi. Le cinque Regioni rappresentano infatti una parte maggioritaria del sistema economico nazionale, contribuendo complessivamente a oltre la metà del Prodotto interno lordo italiano e costituendo uno dei principali poli manifatturieri europei.

Nel corso del confronto è stata analizzata la situazione dei rispettivi sistemi industriali, con particolare attenzione alle sfide legate alla competitività europea, alla transizione tecnologica e alle nuove dinamiche dei mercati internazionali. L’incontro ha evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento tra territori che condividono un forte tessuto produttivo e una vocazione industriale avanzata.

Tra le decisioni emerse vi è la volontà di istituire una piattaforma stabile di confronto interregionale, con l’obiettivo di elaborare proposte condivise su politiche industriali, sostegno alle imprese e sviluppo della manifattura avanzata. Il progetto prevede inoltre la creazione di una cabina di regia comune, che sarà operativa nelle prossime settimane.

La struttura avrà una prospettiva di lungo periodo, con una visione al 2050, e sarà incaricata di formulare proposte legislative e strumenti operativi da sottoporre al Governo nazionale e alla Commissione europea. Dopo un’analisi approfondita degli ecosistemi regionali, la cabina di regia lavorerà anche all’individuazione di sinergie e obiettivi settoriali condivisi, con l’intento di rafforzare ulteriormente il ruolo trainante del Nord Italia nell’economia del Paese e dell’Europa.

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