Regione Liguria, primo giorno della nuova giunta: bagarre durante la presentazione del programma

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un primo consiglio regionale con la giunta al completo che parte con le polemiche da parte dell’opposizione per la decisione del presidente Marco Bucci di far dimettere alcuni assessori da consiglieri per farne entrare nuovi. L'opposizione contesta le dimissioni dei consiglieri nominati assessori, Bucci sbotta: "Vergogna, questa è violenza". La prima ad entrare è Chiara Cerri al posto di Marco Scajola, poi Veronica Russo, al posto di Alessandro Piana entra Armando Biasi e al posto di Simona Ferro entra Lilli Lauro.

Il programma di governo - Il Presidente annuncia interventi strategici su mobilità, sanità e ambiente per una Liguria più moderna, efficiente e inclusiva. Un piano ambizioso per il rilancio della Liguria: dal potenziamento delle infrastrutture alla sanità di prossimità, fino a un’economia sostenibile e autonoma. Il Presidente regionale presenta una visione a lungo termine, con interventi concreti e una strategia di sviluppo che coinvolge cittadini e territori.

Infrastrutture – Al centro del progetto regionale ci sono opere strategiche per migliorare la mobilità e collegare la Liguria al resto del Paese. “Se anticipare i tempi significa spendere di più per assumere personale, è una spesa ben fatta,” ha dichiarato il Presidente. Tra le priorità, il completamento del Terzo Valico per creare un asse strategico tra Liguria, Piemonte e Lombardia, e l’aggiornamento del piano regionale per lo sviluppo territoriale.

Sanità – La riforma sanitaria punta su telemedicina, case di comunità e nuovi ospedali. “Entro l’anno, completeremo la dodicesima casa di comunità,” ha annunciato. Prevista anche la revisione delle urgenze e il potenziamento delle farmacie di servizi. Focus sulla presa in carico dei pazienti cronici, con esami già prenotati e un percorso personalizzato per ciascun paziente. Farmaci con prezzi più bassi e asili nido negli ospedali.

Ambiente – Tra le sfide ambientali, spicca la gestione delle risorse idriche. “Installeremo impianti di desalinizzazione per riconvertire l’acqua salina in potabile,” ha spiegato. Inoltre, si lavorerà alla ristrutturazione della rete idrica per garantire un approvvigionamento sicuro ed efficiente.

Economia – L’obiettivo è rendere la Liguria autonoma come le regioni a statuto speciale. “Non vedo perché non dobbiamo essere trattati come il Friuli o la Sardegna,” ha affermato il Presidente, proponendo una riforma costituzionale per garantire maggiore autonomia fiscale e decisionale.

Famiglia e welfare – Per le famiglie, saranno potenziati i servizi di sostegno come il bonus per i figli, le agevolazioni per l’infanzia e gli incentivi alle aziende che favoriscono il telelavoro. Al centro del programma anche lo sviluppo industriale, il potenziamento della protezione civile con più finanziamenti necessari e poi lo sport.