Regione Liguria interviene sulla difficile situazione dell'azienda SANAC: chiesto un supporto al Governo

“La Regione Liguria ha deciso di intervenire sulla difficile situazione della SANAC di Vado Ligure (Savona). L’azienda, che è stata leader nella produzione di materiali refrattari per l'industria siderurgica, e che dispone di impianti di produzione anche a Gattinara, Massa e Grogastu, si trova oggi in amministrazione straordinaria con il personale, circa 80 pesone, in cassa integrazione, dopo tre bandi andati deserti. A seguito dell’incontro di questa mattina in Regione con i sindacati e l’Assessore allo Svilluppo Economico Andrea Benveduti, che ha condiviso le preoccupazioni dei lavoratori, abbiamo deciso di scrivere un Ordine del giorno, sottoscritto unitariamente, in cui la Regione chiede al Governo di intervenire con Acciaierie d’Italia per dare nuovi ordini allo stabilimento di Vado Ligure e supportarne in questo modo l’attività. Si sottolinea inoltre la necessità che la situazione di SANAC sia inserita all’interno del rinnovo dell’Accordo di Programma su Acciaierie d’Italia in un’ottica di visione strategica dell’acciaio in Italia”.

Lo dichiara il Gruppo Lega in Regione Liguria.