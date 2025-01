Regione Liguria, Bucci: "Basta con le falsità in aula, se non altro per rispetto dei cittadini"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, in margine ai lavori del consiglio regionale, vuole fissare alcuni punti fermi rispetto al dibattito in aula.





Numeri - "Si continua a dire che il buco nella sanità è di 63 milioni, cosa che non è vera, come sapete ora come ora è 49 e quindi si danno numeri sbagliati e questo non va bene nel rispetto dei cittadini. Si continua inoltre a dire che abbiamo promesso entro tre mesi di aggiornare le liste di attesa, in realtà quello dei tre mesi era un suggerimento del candidato Orlando che voleva azzerare o ridurre del 15%. Il terzo discorso è quello che riguarda lo stipendio del commissario. Questa è una cosa veramente inaccettabile, dal momento che tutti sanno che ci sono i documenti che la decisione alla mia richiesta di avere zero è stata presa. Ho sempre detto che negli anni in cui sono stato commissario del ponte ho preso la metà, dopo di che zero. Invece, per tutti gli altri anni, come adesso, prendo zero ovviamente per tutti i lavori commissariali. Questa è un'altra cosa falsa che è stata detta in Consiglio regionale".





Bilancio - "In aula ho sentito altre cose che sono non corrette, come la possibilità di trasferire i costi del '24 e '25. Questo è totalmente inaccettabile per qualunque tipo di bilancio. Non si trasferiscono costi del '24 e '25, è un'operazione totalmente inaccettabile, cosa che noi non faremo mai ed è anche una parvenza di illegalità".





Servizi - "E' stato anche detto che ridurremo i servizi. Questo non è assolutamente vero. I servizi non verranno ridotti, ma i risparmi si fanno con la produttività, non con la riduzione dei servizi. Tutti i manager devono saper fare questo lavoro, e noi faremo in modo che chi fa il manager, sia direttore generale o anche direttore in altri istituti della sanità, impari a fare le cose in questo modo. Sono persone in gamba e riusciranno a svolgere il loro compito. Quindi io farò tutto il possibile nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e durante tutta la consiliatura per evitare che vengano fatte affermazioni non vere".

