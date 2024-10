Regione, Campora fa un passo indietro: "Non farò l'assessore, aiuterò Piciocchi a vincere le elezioni"

Matteo Campora, neo consigliere regionale della lista Vince Liguria, non sarà assessore nella Giunta di Marco Bucci:: lo ha annunciato lui stesso, questa mattina a margine della presentazione del Premio Picasso a Palazzo Tursi. Campora, già super assessore in Comune, era considerato uno dei favoriti per un ruolo di peso nella nuova giunta regionale.

Una fase nuova - “In questo momento, guardando avanti, la mia scelta sarebbe quella di iniziare ad avere un ruolo più politico, dopo otto anni veramente intensi ci vuole un'attività meno tecnica – dice Campora – ovviamente sarà il Sindaco a decidere ma la mia idea è quella di di occuparmi del gruppo e supportare il vicesindaco Pietro Piciocchi in questa campagna elettorale che non sarà facile", ha spiegato Campora.

L'impegno su Genova - "Voglio mettere tutte le mie energie per aiutare gli amici e i colleghi che sono rimasti in consiglio comunale e dare un importante aiuto, anche quotidiano, per l'organizzazione della campagna elettorale per supportare Pietro Piciocchi e tutta la squadra. Ne ho già parlato con Bucci. Siamo una squadra e in questo momento penso che sia doveroso anche da parte mia mettere tutte le energie disponibili in favore di tutte le persone che mi hanno supportato in questi mesi".

Capogruppo – Campora, dunque, potrebbe essere nominato capogruppo di Vince Liguria in consiglio regionale: “Vedremo, ne parleremo con il sindaco. In ogni momento della vita si fanno delle scelte: ci sono periodi in cui è più utile fare l’assessore ma adesso è giusto dare un aiuto a chi lo ha dato a me e in questo momento il mio obbiettivo, anzi il mio sentimento, è quello di dedicare il mio tempo a fare ovviamente il consigliere regionale, cosa che porterà via tempo, ma anche impegnarmi sulla campagna elettorale per le prossime elezioni comunali e che di fatto è già iniziata”, conclude Matteo Campora.

Le scelte – La scelta di Campora non era prevista ed è ora interessante capire quali saranno le scelte all'interno della Giunta in riferimento alla lista Vince Liguria: appare poco verosimile, sebbene tutto sia possibile, che nessuno degli eletti bucciani in regione (Bogliolo, Campora e Bozzano) assuma una responsabilità di Governo. Da queste scelte discenderanno, peraltro, alcune conseguenze dirette: gli assessori che saranno scelti tra gli eletti, infatti, dovranno rassegnare le dimissioni da consigliere e, di conseguenza, scatteranno incarichi per i primi non eletti. Nella lista del Sindaco c'è Jessica Nicolini, in Fratelli d'Italia Lilli Lauro: loro e altri aspettano con ansia che il nuovo Govenatore sciolga le riserve sulla Giunta per capire se possano beneficiare, oppure no, del ripescaggio.