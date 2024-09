Regionali, Rixi: "Bucci candidato del fare, Orlando del farei (senza mai fare)"

“Orlando sembra avere una passione per gli elenchi... infiniti! Ci teniamo però a rassicurare il perenne candidato per la Liguria: qui non facciamo a gara a chi ce l’ha più lungo (l’elenco). Semplicemente, Marco Bucci racconta ai cittadini cosa ha fatto concretamente per loro in questi anni. Votare per Bucci significa votare per la Gronda, per il Terzo Valico, la nuova Diga e le grandi opere che stiamo portando avanti rispettando i tempi del Pnrr, rispondendo alle reali esigenze dei liguri. La scelta è chiara: da un lato il candidato del fare Marco Bucci, a sinistra il candidato del farei (senza mai fare) Andrea Orlando”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.