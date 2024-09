Regionali, Rixi: "Mi candido per affiancare Bucci e perché la Liguria non torni indietro"

Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e leader ligure della Lega, ufficializza la candidatura alle regionali. "Con questa firma, confermo il mio impegno: mi candido da capolista della Lega - Salvini Premier in provincia di Genova. A chi mi chiede ‘perché lo fai’ rispondo in modo chiaro. Per stare vicino a Marco Bucci, perché non intendo in alcun modo lasciarlo solo in questa battaglia. Per evitare che la mia regione possa tornare indietro di 10-15 anni, quando tutto era fermo e gli indicatori economici erano in rosso. Perché non ci possiamo permettere di fermare le piccole e grandi opere avviate in questi anni, fondamentali per il futuro dei nostri figli".

"È il momento di fare squadra - conclude - per una regione che sia all’altezza delle aspettative di tutti noi. Al netto delle scelte e degli impegni che ognuno ha, tutti devono fare la loro parte in una campagna elettorale che ha assunto un significato nazionale".