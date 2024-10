Regionali, Rixi (Lega): "Orlando ha tradito la Liguria due volte sulla vicenda del Morandi"

Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione Liguria, attacca il rivale Andrea Orlando sul tema dei risarcimenti relativi al crollo del Ponte Morandi: "Andrea Orlando, dopo aver votato contro il Decreto Genova nel 2018, si è distinto come l'unico parlamentare ligure a non firmare, da Ministro del Lavoro, la lettera indirizzata al Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini il 16 giugno 2021. I firmatari chiedevano che la somma di circa 1,2 miliardi di euro, prevista come risarcimento per il territorio duramente colpito dal crollo del Ponte Morandi, rimanesse in Liguria per finanziare opere compensative e ristori alle aziende di autotrasporto. Tuttavia, il governo Pd-M5s aveva previsto che questa somma fosse ripartita su tutta la rete nazionale, penalizzando di fatto la Liguria".

La lettera era stata firmata da parlamentari di estrazione eterogenea, dalla Lega a Forza Italia, da Liberi e Uguali al Movimento 5 Stelle: Edoardo Rixi, Raffaella Paita, Roberto Traversi, Luca Pastorino, Giorgio Mulè, Stefania Pucciarelli, Roberta Pinotti, Sergio Battelli, Franco Vazio, Paolo Ripamonti, Flavio Di Muro, Elena Botto, Lorenzo Viviani, Sara Foscolo, Marco Rizzone, Roberto Cassinelli, Roberto Bagnasco, Francesco Bruzzone, Simone Valente, Vito Vattuone.

"Orlando - conclude Bucci - ha voltato le spalle a Genova, evidenziando il suo isolamento come unico parlamentare della regione a non sostenere questa causa. Rimane incomprensibile come un ligure non abbia appoggiato la richiesta, mostrando un evidente distacco nei confronti della sua terra, mentre cittadini e istituzioni locali auspicavano un fronte comune in un momento cruciale per il futuro della regione".