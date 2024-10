Regionali, rischio caos con allerta meteo rossa. Bucci: "Situazione delicata"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

C'è una preoccupazione che aleggia su tutti i candidati alla presidenza della regione Liguria, ma è un avversario che non raccoglie voti e non può essere sconfitto alle urne: il meteo.

Quadro in peggioramento - Le previsioni per il weekend danno la situazione in netto peggioramento rispetto alle ultime ore. Arpal ha lanciato l’allerta gialla temporali sul centro levante (Zone BCE) dalla mezzanotte di venerdì 25 ottobre, che diventerà arancione temporali (il massimo grado) dalle 8 alle 21 di domani sui bacini piccoli e medi di C; gialla idro per i bacini grandi del levante (Zona C) sempre dalle 8 alle 21 di domani. La situazione è tale che i due candidati degli schieramenti principali, Andrea Orlando e Marco Bucci, hanno scelto di chiudere la propria campagna elettorale al coperto, al Politeama Genovese il centrosinistra e ai Magazzini il centrodestra (Telenord sarà in diretta venerdì 25 dalle ore 16 per le due manifestazioni conclusive). Per domenica 27 ottobre esiste la possibilità che il quadro peggiori ancora, con eventuali pesanti conseguenze sulle operazioni di voto.

Rischio stop al voto? - Proprio Marco Bucci, a margine di un evento a Sestri Ponente assieme al viceministro Edoardo Rixi, si è detto preoccupato per una eventuale allerta rossa sulla Liguria, se la situazione meteo dovesse peggiorare.

"La cosa è pericolosa, perché teoricamente con un'allerta rossa non si può fare nulla, quindi non si può neanche dire alla gente di andare a votare. Sarebbe un problema enorme, di non facile gestione. Io spero proprio che non ci sia problema, che si possa andare a votare domenica e tutto vada bene senza problemi. Con arancione non c'è problema, c'è solo con la rossa".

Gli scenari - Alla domanda su quali siano gli scenari ipotizzabili con allerta rossa, Bucci non si è sbilanciato, per quello che sarebbe un caso senza precedenti. "Lunedì seggi aperti per più ore? Non lo so, ma non possiamo fare cose strane fuori dalla legge, altrimenti possono annullare le elezioni. E' una cosa molto delicata, non so se ci sono precedenti, non ho studiato. Chiederò al prefetto che si informi, perché ovviamente sono loro che devono decidere. Non può certo decidere il Sindaco - ha chiuso Bucci - a maggior ragione se candidato".