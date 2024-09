Regionali: per sistema di Intelligenza Artificiale, con Bucci centrodestra al 49%

"Grazie all'evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI), possiamo ora ottenere previsioni sempre più accurate sull'esito di queste consultazioni regionali". Così Luca Sabatini, specialista di Intelligenza artificiale e docente di UniGe che ha realizzato un modello previsionale avanzato denominato P.A.Int (Political artificial intelligence) per le elezioni regionali liguri, basato su tecniche di web scraping (una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi software, ndr) e analisi dei dati "che consente di monitorare e analizzare le opinioni e i sentimenti degli elettori su vasta scala e di fare previsioni sull'esito finale della competizione".

Messo in funzione al momento della notizia della candidatura di Marco Bucci P.A.Int ha indicato che, dopo il minimo vantaggio per Orlando (centrosinistra) il risultato previsto risulta essere Bucci 49%, Orlando 47,5% e Altri 3,5%". P.A.Int è un modello che integra anche i risultati dei sondaggi tradizionali per creare una previsione ibrida in modo da ottenere una visione più completa e accurata dell'opinione pubblica. Questo approccio consente di correggere eventuali distorsioni nei dati dei social media e di migliorare la precisione delle previsioni.

"Paint raccoglie automaticamente dati da diverse fonti online, come articoli di giornali e post sui social media - spiega Sabatini -. Questi dati vengono poi analizzati per comprendere i trend emergenti e il sentiment degli elettori verso i vari candidati e partiti". Il modello effettua uno scraping mirato di articoli pubblicati sulle principali testate giornalistiche locali e nazionali, per identificare gli argomenti di maggior discussione e le opinioni che emergono dai media tradizionali. Analizza il contenuto degli articoli per estrarre parole chiave, oltre a tematiche centrali della campagna elettorale". Oltre ai media tradizionali, Paint raccoglie informazioni da piattaforme social, dove gli elettori esprimono opinioni in tempo reale, estrae e analizza i post per determinare il tono con cui vengono discussi i principali attori della campagna elettorale. "L'analisi del sentiment - sottolinea Sabatini - qui diventa fondamentale per comprendere il livello di supporto o opposizione ai candidati, tenendo conto di hashtag, menzioni e commenti più diffusi".