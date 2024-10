Regionali, Orlando: "Toti e Bucci deboli con Ferrovie e Autostrade, rivedremo accordi per pendolari"

Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, attacca il centrodestra sul tema infrastrutture: "Forti con i deboli, deboli con i forti. Così Toti e Bucci hanno condotto i rapporti con Autostrade, consegnando ai liguri pedaggi in aumento, e con Trenitalia, con un contratto di servizio pessimo che rende impossibile muoversi in treno. Non solo rivedremo gli accordi presi con Autostrade per sbloccare la Liguria, ma in una Regione che dipende dal trasporto ferroviario per la mobilità di pendolari e studenti, oltre che per il turismo, ci impegniamo a rinegoziare completamente il contratto di servizio con Trenitalia".

"Nell'Area Metropolitana di Genova, vogliamo realizzare - sostiene - l'integrazione ferro-gomma senza la quale non decongestioneremo mai la città. Insomma più trasporto pubblico. Toti in nove anni ha sprecato molti soldi senza riuscire a realizzare un sistema di bigliettazione elettronica decente. Lo faremo noi, collegando la tariffa al servizio effettivamente utilizzato, con la sperimentazione di tariffe agevolate rivolte ai pendolari nelle ore di maggior congestione del traffico su gomma, e alle studentesse e agli studenti, con misure strutturali. Il trasporto pubblico necessita di risorse e investimenti. Vogliamo affrontare la carenza strutturale di autisti, potenziare i mezzi pubblici nell'entroterra e promuovere accordi tra Trenitalia e le diverse municipalizzate per offrire abbonamenti integrati accessibili e favorirne la gratuità agli studenti".

"Crediamo che la mobilità urbana e interurbana vadano radicalmente ripensate sulla base di queste linee guida: integrare le tariffe, favorire l'uso di mezzi pubblici, pianificare gli investimenti infrastrutturali insieme a cittadini e territorio, rinnovare il nodo ferroviario di Genova, gestire i flussi di traffico. Vogliamo che tutte e tutti i liguri - conclude Orlando - possano spostarsi nella nostra regione sapendo a che ora partono e a che ora arrivano. Dovrebbe essere un fatto scontato, ma purtroppo non lo è da tempo".