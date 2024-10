Regionali, Orlando presenta i candidati delle liste civiche: "Saranno decisive nella lotta all'astensionismo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Le liste civiche che mi sostengono sono formate da professionisti, lavoratori, amministratori in grado di incarnare una stagione nuova, mi sembra che le liste civiche di Bucci prevalentemente propongano la riedizione di una stagione che abbiamo già vissuto". Lo sottolinea il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando alla presentazione dei candidati delle liste civiche Orlando Presidente e Liguri A Testa Alta nella circoscrizione di Genova.

"Credo che le liste civiche saranno decisive in Liguria perché come ho provato a dire in più occasioni il tema fondamentale è la lotta all'astensionismo, - commenta Orlando - la capacità di convincere le persone ad andare a votare e io credo che le persone che sono scese in campo a mio sostegno hanno storie, idee e progetti per aiutare per realizzare l'operazione".

"C'è una lista molto caratterizzata sull'aspetto territoriale con molte persone che hanno avuto esperienze da amministratori, - spiega - ma anche persone che sono state dirigenti di associazioni, protagonisti di comitati, insomma che si sono occupate degli altri e poi c'è un'altra lista con molti esponenti della società civile, giornalisti, medici, persone in grado di prefigurare un'altra stagione politica".

Orlando replica poi al candidato del centrodestra e sindaco di Genova Marco Bucci, che questa mattina aveva definito la coalizione come 'campo rotto' sui progetti per la sanità in Liguria, ad esempio la costruzione del nuovo ospedale Galliera di Genova: "Nel programma del campo largo ci saranno tutte le cose da fare, però non ci sarà la realizzazione di una 'macchina del tempo', perché la realizzazione di un ospedale finanziato e autorizzato da amministrazioni comunali non compete alla Regione Liguria, non è nelle potestà del presidente della Regione chiunque esso sia, invece nel campo che abbiamo di fronte c'è il futuro dell'Azienda ligure sanitaria (Alisa) su cui il centrodestra è riuscito a dire tre cose diverse".

I candidati della lista Orlando Presidente

GENOVA

ANSALDO Marco

GIBELLI Ilaria

PASTORINO Giovanni-Battista detto Gianni

AMBROSINO Simona

ASQUASCIATI Margherita

BONICIOLI Lilia

D'ACQUI Rosa Maria detta Rossella

LOSCALZO Anna

MARENCO Vera

MASINI Mirko

PANARIELLO Fabio

ROSSI Matteo

STIMAMIGLIO Andrea

TADDEI Eleonora

TRAVERSO Roberto

VITALI Bruno

SAVONA

Manuela Gozzi

Monica Nigro

Ferdinando Molteni

Massimo Niero

Giorgio Sogno

LA SPEZIA

Cammellini Lorenzo

Marinaro Ludovica

Massa Angeloaugusto

Antonini Valentina

D’imporzano Leonardo

IMPERIA

Gabriella Manfredi

Leandro Faraldi

Daniela Cassini

Roberto Truttalli

I candidati della lista LIGURI A TESTA ALTA

LIGURI A TESTA ALTA

GENOVA

NEGRO Paola

TOSI Fabio

FERRANDO Valter Giuseppe

BERTONE Giacomo detto Mino

CAMPORA Samira

CRUDELI Maddalena

GILLI Lorenzo

ISTRATE Ramona

KAABOUR Si Mohamed detto Simo

LARICCHIA Davide

MORI Marco

ORBANI Tea

PEREGO Germana

SANNA Barbara

TRUCCO Chiara

ZATTINI Roberto

SAVONA

Roberto Molinaro

Fabrizio Antoci

Luca Gatto

Oriana Dicasagrande

Alice Beltrame



IMPERIA

Asinari Ernestina

Musso Giovanni Battista

Giussani Alessandra

LA SPEZIA

Olga Tartarini

Marco Traversone

Emanuele Moggia

Francesca Salmonese

Ivano Bassani