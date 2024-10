Regionali, Orlando: "Nostro progetto ricucirà rapporto Liguria con altre regioni"

"Abbiamo spiegato, con Giorgio Gori, come si possa dare corso nella nostra regione a una esperienza di buongoverno che affronti i problemi della sanità, delle infrastrutture, del territorio e farlo con serietà senza proclami, senza promesse mirabolanti. Gori ha confermato questa nostra impostazione e credo, e questo è molto importante, nel nostro progetto come quello in grado di ricucire i rapporti con altre regioni a partire dalla Lombardia". Lo ha detto il candidato del centrosinistra a presidente della Liguria Andrea Orlando ieri sera a Santa Margherita con l'europarlamentare del Pd Gori.

"Le cose si possono fare, si possono fare bene, senza pasticci, senza patteggiamenti e si possono fare anche nell'interesse di tutti e non soltanto di pochi ricchi privilegiati - ha detto Orlando - il nervosismo con il quale la destra ci sta attaccando, mi sta attaccando, credo sia la spia del fatto che hanno paura di perdere ma anche che si sta evidenziando un fatto che in qualche modo non può essere cancellato, ovvero che il mio peso politico nei tavoli nazionali è infinitamente più grande di quello che potrebbe nel caso esercitare Bucci con due o tre Rixi di scorta".

"Vogliamo spendere le risorse che abbiamo conquistato quando eravamo al governo senza fare i pasticci che sono stati fatti nel corso di questi anni. Vogliamo rompere l'isolamento - ha concluso Orlando - avere tanti amici e tante persone che puntano sulla Liguria e che credono nella svolta che si può determinare".

Lo stesso Gori ha aggiunto: "Si tratta di ricucire il rapporto tra questa regione e il resto d'Italia - ha detto Gori - si tratta di rompere l'isolamento a cui è stata consegnata e sono sicuro che Andrea anche per la concretezza, per la pacata concretezza che lo contraddistingue, per la competenza che è la sua cifra, sia la persona giusta per fare ciò che serve a questa regione".