Regionali, Orlando: "Cittadini liguri, non siete stanchi dell'arroganza del potere?"

"Non siete stanchi dell'arroganza del potere? Non siete preoccupati per lo sfascio della sanità pubblica? Non siete delusi per la promessa di opere pubbliche mai realizzate, per la mancata cura del territorio? Non siete arrabbiati perché i vostri figli e i vostri nipoti vanno via dalla nostra terra? In tanti ci sentiamo così. Abbiamo l'occasione di trasformare questo sentimento in un'energia positiva, in un'onda di cambiamento per tutte e tutti". Così Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, sui social.

"Per la sanità pubblica a misura di persona, per il lavoro di qualità, per le comunità che decidono del loro destino, per il territorio difeso e protetto dalla crisi climatica, per un'industria sostenibile - scrive Orlando -. Contro ogni discriminazione. Contro la povertà che colpisce un ligure su cinque. Perché troppe famiglie e troppi anziani sono stati lasciati soli".