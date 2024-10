Regionali, Orlando accetta la sconfitta: "La battaglia è solo iniziata, abbiamo ricominciato a mettere radici"

Andrea Orlando riconosce la sconfitta ma progetta rivincite, a partire dalle Comunali di Genova: "La battaglia è solo iniziata, abbiamo ricominciato a mettere radici. Il centrosinistra deve darsi un assetto coalizionale stabile, non si può fare caso per caso. il pluralismo è una ricchezza ma troppa ricchezza può guastare"

Bucci - "Le Comunali di Genova? I numeri sono molto incoraggianti e fanno giustizia della narrazione di un modello Genova tutto luccichii... Bucci perde a Genova e vince grazie all'apporto determinante del centrodestra di Imperia che è quel che resta dell'armata totiana".

Riflessione - "Questo risultato ci deve fare riflettere, deve fare riflettere il centrosinistra nazionale ma anche ci deve incoraggiare alla battaglia che non è finita e che intendo portare avanti Sapevamo di dovere contrastare un sistema di potere forte e arroccato ma le forze del centrosinistra hanno collaborato bene in Liguria anche se abbiamo pagato qualche problema di troppo del campo largo. Ringrazio per il voto diretto alla mia persona, circa diecimila preferenze".

Numeri - "Il presidente Bucci perde a Genova e vince in Liguria grazie all'apporto determinante del blocco del centrodestra di Imperia e del residuo dell'armata totiana. Spero che queste due ipoteche non condizionino troppo le sxcelte future della Regione. Bisogna costruire un centrosinistra stabile a livello nazionale e farlo attraverso un progetto Qui è stato fatto e solo poche migliaia di voti ci hanno diviso da una vittoria. Naturalmente non potevamo fare tutto qui perchè hanno pesato le divisioni nazionali. Sicuramente Genova è una sfida che si apre subito mi auguro che si possa con la stessa determinazione ma con un diverso risultato".

Rifondazione - Rifondazione ha preso cinquemila voti con il suo candidato correndo da sola e quei voti potevano incidere sul risultato, è stato chiesto a Orlando. "Noi non abbiamo messo un veto su Rifondazione Comunista, che a un certo punto aveva manifestato la possibilità di una presenza nel centrosinistra. Poi una discussione molto aspra all'interno del suo gruppo dirigente ha portato invece a una scelta diversa. Mi auguro che questo risultato induca tutti a una riflessione perchè credo che Bucci sia stato molto contento della scelta di Rifondazione".



La voce di Elly Schlein - Pensa positivo il segretario nazionale del Pd Elly Schlein: "Il Pd ha dato il massimo. Siamo consapevoli che non bastiamo. Scontiamo le difficoltà degli altri e speriamo che questo risultato faccia riflettere tutte le forze alternative alla destra, come fa riflettere noi, che non abbiamo speso un minuto in polemiche o competizioni con le altre opposizioni. Perché il nostro avversario è questa destra che vogliamo battere. Abbiamo vinto a Genova e questo ci dà speranza per il futuro della città. Il Pd con il suo 28,5% ha dato il massimo. Siamo il primo partito della Liguria, doppiando il secondo che è Fratelli d'Italia, crescendo di più di due punti rispetto alle Europee e di nove punti dalle Regionali del 2020 dove però c'era stata un'affluenza di sette punti superiore. Il dato dell'affluenza è drammatico. Quando la partecipazione si abbassa è un problema per tutti ma soprattutto per la sinistra".