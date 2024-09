Regionali, Nicolini (Lista Bucci): "No al reddito di cittadinanza, sì alla creazione di posti di lavoro"

“Reddito di cittadinanza pagato con le tasse dei liguri che lavorano? No, grazie! Ho letto la proposta di Orlando di introdurre in Liguria un reddito di cittadinanza smart, non sono d'accordo e vi spiego perché”. Lo scrive sui social Jessica Nicolini, candidata alle prossime elezioni regionali nella lista Bucci Presidente - Vince Liguria.

“Premesso che aiutare chi ne ha bisogno è giusto - ha continuato la Nicolini - e fa parte di una buona politica e di un buon governo, ritengo che i sussidi non siano quasi mai la risposta. Bisogna creare posti di lavoro e non dare la mancetta (che fa tanto rima con marchetta elettorale). Leghiamo qualsiasi forma di sussidio a corsi di formazione mirati che insegnino un mestiere a chi cerca lavoro, diamo più fondi alle imprese per assumere personale o lavoriamo per detassarle se assumono giovani e disoccupati. Così facendo avremo un doppio effetto positivo: aziende più competitive e cittadini che si mantengono con il loro lavoro”.

“I sussidi solo a chi ne ha davvero bisogno perché non è in grado di lavorare, no a chi ne approfitta per starsene a casa in panciolle mentre noi lavoriamo per lui. Il lavoro è il miglior reddito di cittadinanza”, ha concluso la Nicolini.