Regionali, la sera dei leader: venerdì 25 in campo Meloni, Schlein, Salvini, Conte, Tajani, Bonelli e tutti i big, Telenord in diretta

I grandi comizi di piazza, una volta epocali, sono stati finora non preponderanti, in una campagna elettorale giocata preferenzialmente sui terreni dei social e delle adunate più o meno militanti. Ma il registro cambierà decisamente, sul finire del tempo per la propaganda: dal tardo pomeriggio, venerdì 25 ottobre le due coalizioni e a sostegno di Marco Bucci e Andrea Orlando si ritroveranno a poca distanza, al grande Auditorium dei Magazzini del Cotone e a Piazza Matteotti, per attirare gli indecisi e ottenere la presidenza della Regione. Un doppio appuntamento che Telenord seguirà in diretta.

Al centro congressi dell'Expo', dalle 16,30, ci saranno con il candidato Marco Bucci i tre esponenti più importanti del governo, segretari dei rispettivi partiti: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) e i vicepresidenti Matteo Salvini (Lega, titolare delle Infrastrutture) e Antonio Tajani (Forza Italia, responsabile della Farnesina), con Maurizio Lupi e Stefano Bandecchi capi rispettivamente di "Noi Moderati" e "Alternativa Popolare".

Il centrosinistra a sostegno di Andrea Orlando si è dato invece appuntamento un'ora dopo, alle 17,30, davanti a Palazzo Ducale, nella piazza tradizionale sede della commemorazione del 25 aprile. Sul palco, in una delle piazze simbolo di Genova, si ritroveranno i capi dei partiti che appoggiano l'ex ministro: Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs). L'ex ministro Carlo Calenda (Azione), impossibilitato a essere presente per un precedente impegno in Veneto, dovrebbe intervenire in collegamento, opzione alternativa a quella di essere rappresentato dalla presidente del partito Elena Bonetti.