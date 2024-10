Regionali, il meteo pesa sul voto: i Prefetti pronti a intervenire

Con l’allerta arancione per temporali e piogge forti su gran parte della Liguria, la preoccupazione di un impatto sul voto di domenica e lunedì si fa concreta. La Protezione Civile, l’Arpal e le prefetture sono pronte a intervenire per garantire lo svolgimento delle elezioni, mentre il sindaco di Genova assicura che sono state previste tutte le misure necessarie.

Vigilia di maltempo – Un’ondata di pioggia intensa ha colpito la Liguria, e le previsioni dell’Arpal mantengono l’allerta arancione fino alle 15 di oggi, con l’esclusione dell’Imperiese, dove l’allerta rimane gialla. Su Genova e il Levante, il maltempo potrebbe attenuarsi nel pomeriggio, mentre a Ponente la situazione potrebbe migliorare entro la mattinata di domani. La preoccupazione per la possibilità che le elezioni vengano ostacolate esiste, ma le autorità monitorano costantemente la situazione.

Interventi necessari – Il monitoraggio è in corso grazie alla collaborazione tra Arpal, Protezione Civile e le quattro prefetture di Imperia, Savona, Genova e La Spezia. In caso di criticità, i Comuni sono pronti a organizzare spazi alternativi per garantire il voto, con i prefetti che coordinano il tutto. "Se un seggio dovesse risultare inaccessibile, si interverrà con soluzioni ad hoc per non compromettere il diritto di voto", ha comunicato la Protezione Civile di Genova, sottolineando che si tratta di un'eventualità remota.

Summit di coordinamento – Oggi, alle 17, è previsto un incontro tra rappresentanti locali e i prefetti per un aggiornamento sulle condizioni del maltempo e per coordinare gli interventi. Il confronto sarà utile a valutare se applicare misure aggiuntive per tutelare il corretto svolgimento delle operazioni di voto. Un incontro simile si è già tenuto ieri mattina, garantendo un primo coordinamento e risposta.

Elettori coinvolti – Saranno chiamati alle urne 1.341.799 cittadini liguri, distribuiti tra le quattro province: circa 732.000 nell’area metropolitana di Genova, 244.000 nel Savonese, 187.000 in provincia della Spezia e 179.000 nell’Imperiese. Arpal e la Protezione Civile seguiranno costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo per aggiornare i cittadini e facilitare lo svolgimento delle elezioni.