Regionali, ecco la nota ufficiale: Marco Bucci candidato del centrodestra. Meloni: "Serio e competente, darà il meglio per la Liguria"

Marco Bucci è il candidato del centrodestra alle regionali. L'anticipazione di Telenord trova conferma nel comunicato congiunto di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi.

!"Marco Bucci - recita la nota - è la persona giusta per dare continuità alla crescita della Liguria portata avanti in questi anni grazie all’ottimo lavoro del centrodestra. Bucci ha dimostrato, sul campo, di essere un ottimo amministratore. È stato uno dei protagonisti di quel ‘modello Genova’ che ha consentito in tempi record di ricucire la ferita del ponte Morandi e costruire il nuovo Ponte San Giorgio, ha realizzato grandi opere infrastrutturali, ha investito sulle specificità del territorio e si è occupato di riqualificare le periferie genovesi. Siamo convinti che i cittadini liguri sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche e sostenere il percorso di cambiamento avviato dal centrodestra. Ringraziamo il Sindaco Bucci per aver accettato questa nuova, straordinaria, sfida. Scelta che dimostra ancora una volta il suo amore per la sua terra".

Alla scelta ha partecipato, da leader politica di FdI, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che così loda Bucci: "Una persona seria e competente che sono sicura saprà dare il meglio per la Liguria e i suoi cittadini".

"Marco Bucci, il sindaco dei Sì. È lui il candidato presidente, del centrodestra unito, per vincere le elezioni regionali in Liguria. Il sindaco che ha liberato Genova dalle catene dell'immobilismo di cui era prigioniera. Il sindaco della crescita economica e infrastrutturale": lo scrive su X il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Forza Italia sosterrà Marco Bucci con lealtà, la stessa che lui ha dimostrato di avere verso i genovesi dopo il tragico episodio del Ponte Morandi. Andiamo a vincere!"

Matteo Salvini osserva: "Marco Bucci sarà il candidato del centrodestra per le elezioni in Liguria. Una persona competente e un grande sindaco che, grazie al modello Genova, ha saputo far rinascere la sua città dopo il crollo del Ponte Morandi e che dal 28 ottobre sarà un grande governatore a servizio della Liguria.

Forza Marco, andiamo a vincere!"

Soddisfatto Edoardo Rixi, il cui nome era circolato a lungo: “Un grande uomo e un grande sindaco, sarà un grande governatore per la Liguria. La scelta di Marco Bucci a candidato presidente rappresenta la continuità e il rafforzamento del lavoro svolto negli ultimi anni, che ha visto Genova rinascere sotto la sua guida. Ha saputo affrontare situazioni complesse come la ricostruzione del ponte Morandi, la gestione della pandemia sanitaria, il rilancio economico e infrastrutturale della città. La sua visione di una Liguria moderna e competitiva, capace di valorizzare il territorio e attrarre investimenti, è in piena sintonia coi valori della Lega e del centrodestra unito. Marco Bucci è la persona giusta per superare le sfide del futuro e guidare la Liguria con una leadership solida e affidabile”.

"In bocca al lupo a Marco Bucci, da oggi candidato del centrodestra e delle civiche per la corsa alla guida della regione Liguria. Siamo felici che abbia accettato la sfida perché siamo convinti che sia la persona giusta per proseguire il lavoro di cambiamento e di sviluppo della Liguria e impedire il ritorno della sinistra, che in decenni ha tenuto la regione bloccata nell'arretratezza e nell'immobilismo", afferma in una nota il deputato e responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

Il presidente reggente della Regione Alessandro Piana commenta: "Marco Bucci è la persona giusta per dare continuità alla crescita della nostra Regione, ha dimostrato di essere un ottimo amministratore. Sono certo che i Liguri sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche. Continuiamo a lavorare insieme per il nostro territorio!".

Stefano Balleari, capogruppo FdI in Regione e ricandidato, commenta: "Ancora una volta, insieme. Forza, Marco Bucci! Ora più che mai, una buona Regione non torna indietro".

"Un atto che ancora una volta dimostra la grande dedizione del sindaco Marco Bucci alla città e alla regione. Pensiamo che sia la scelta giusta per proseguire la via del fare, delle opere, dei grandi appuntamenti internazionali. Il gruppo Vince Genova è pronto a sostenerlo in questa nuova avventura come ha sempre fatto negli ultimi sette anni, convinti che le sue capacità siano necessarie per far crescere la Liguria". Lo dichiara il gruppo Vince Genova in Consiglio Comunale a Genova.

Sergio Gambino, assessore comunale alla Sicurezza, commenta: "Sei stato uno dei protagonisti di quel ‘Modello Genova’ che ha saputo far rinascere la città ed è stato esempio per tutta la Nazione. Da 7 anni orgogliosamente al tuo fianco e pronto a sostenerti anche in questa importantissima sfida che ti vedrà ancora al servizio del territorio per portare in alto questa volta il “modello Liguria”.

Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, osserva: “Sono orgoglioso della candidatura di Marco Bucci a presidente. Per Marco non servono tante parole: per lui parlano i fatti, le opere e la rinascita di Genova dopo decenni di declino e immobilismo. Sono molto felice per questa scelta e ringrazio di cuore il sindaco di Genova per la sua disponibilità. È l’ennesima prova provata del suo amore per la nostra terra, per lo sviluppo e la crescita della nostra Liguria. Bucci è la migliore garanzia per il buongoverno della nostra Regione”.