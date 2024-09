Regionali: ecco Avanti Liguria, la lista totiana che spinge Ilaria Cavo presidente

Grandi manovre nelle liste arancioni in Liguria, il gruppo politico che vuole dimostrare che il 'totismo' non è stato spazzato via dall'inchiesta che dal 7 maggio ha terremotato la Regione: con la nomina di Jessica Nicolini a coordinatrice genovese del movimento (in sostituzione di Lilli Lauro, pronta a traslocare in Fratelli d'Italia, l'annuncio è imminente), è partito il valzer delle candidature alle regionali di fine ottobre.





Innanzitutto il nome: la lista dovrebbe chiamarsi Avanti Liguria e ha l'ambizione di mettere a sistema i gruppi che hanno appoggiato Giovanni Toti in Regione e Marco Bucci nel Comune di Genova. Certi di una candidatura (fatta salva l'ufficialità che avverrà nei prossimi giorni dopo una serrata trattativa) la stessa Nicolini, che già aveva assaggiato l'impegno politico diretto con la nomina a coordinatrice del tavolo della cultura dell'ente di piazza De Ferrari. Con lei Ilaria Cavo che, però, è pronta a scendere in campo per l'incarico più prestigioso, quello a presidente di Regione.





Su questo dettaglio, ovviamente, la partita si gioca su un tavolo più ampio, quello della coalizione di centrodestra che sosterrà tutta l'operazione: qui sono in corsa tre nomi forti, quello della stessa Cavo, Pietro Piciocchi, attuale vicesindaco di Genova ed Edoardo Rxi, viceministro alle infrastrutture. Sullo sfondo Lorenzo Cuocolo, il profilo civico individuato da Claudio Scajola: il professore, però, ha già declinato in ogni forma e potrebbe dire no anche a una chiamata pesante, come quella di Giorgia Meloni in persona. Chi lo conosce bene sa che Cuocolo, in cuor suo, spera che un ulteriore e impegnativo no non si renda necessario.





Rixi sta giocando una partita complessa: si è messo di traverso alla candidatura di Ilaria Cavo ma non vorrebbe essere lui il candidato presidente. Il suo no ha due ragioni: la prima è che ritiene di essere più utile alla causa ligure seduto sulla poltrona che già occupa al ministero; la seconda è che la Lega non vorrebbe occupare la posizione del candidato in Liguria preferendo avocare a sé la succosa partita del Veneto, che dovrà trovare un successore al votatissimo Luca Zaia. Poltrona, quella con sede a Venezia, che è però ambitissima anche da Fratelli d'Italia che potrebbe provare a spingere Rixi anche nella logica di questo risiko tra regioni.





Si dice che il nodo sarà sciolto ricorrendo ai freddi numeri, quelli contenuti in un sondaggio commissionato qualche giorno fa dalla coalizione: in quelle schede il nome di Ilaria Cavo sarebbe quello vincente ed è questa condizione che rende l'ex giornalista, nel borsino che aggiorniamo quotidianamente, la candidata più pronosticabile.





In Avanti Liguria uno degli esponenti di maggior peso sarà Giacomo Giampedrone, che sarà candidato nel collegio della Spezia. Su Genova, alla già citata Nicolini, vanno aggiunti l'attuale assessore comunale alla mobilità Matteo Campora, il presidente del municipio Levante Federico Bogliolo e altri su cui si sta ragionando.





Più sfilata, a ponente, la posizione di Marco Scajola: tirato in ballo anche per la candidatura a presidente, l'assessore regionale di Imperia è accostato da tempo a Fratelli d'Italia. Chi traslocherà senza indugio nel partito di Giorgia Meloni è come detto Lilli Lauro, che porterà con sé due fedelissimi, Nicholas Gandolfo e Federica Cavalleri: per quest'ultima si apre il problema dell'attuale posizione a Tursi, quella di consigliere delegato ai grandi eventi. I totiani hanno già fatto sapere che quel posto spetta al loro movimento e in caso di defezione sarà chiesto al sindaco Bucci un rimpasto (che sarà comunque inevitabile, visti i tanti assessori che saranno candidati alle regionali). Possibile cambio di bandiera anche per Marta Brusoni, accostata con insistenza alla Lega (che in regione ha perso due figure di peso come Gian Marco Medusei e Brunello Brunetto).