Regionali, Corso (Lega): "Con Orlando su lavoro volontario sinistra applica solita doppia morale"

"Andrea Orlando ha lanciato l'appello alla ricerca di volontari per dare una mano nella campagna elettorale del centrosinistra. È l'ennesimo esempio di come la sinistra, a seconda della propria utilità, applichi due pesi e due misure differenti. Forse Orlando ha dimenticato che il capogruppo del Pd in comune, Simone D'Angelo, si era scontrato duramente con la maggioranza quando il comune di Genova aveva cercato volontari per l'evento Ocean Race. D'Angelo aveva definito 'sfruttamento' il lavoro volontario. È lecito, dunque, cercare volontari per la campagna elettorale del Pd e della sinistra e non lo è farlo per un evento organizzato dal comune? Magari Orlando dovrebbe trattare meglio i lavoratori e dargli come disse a suo tempo il collega D'Angelo 'la dovuta dignità'". Lo dice in una nota Francesca Corso, assessore alle Politiche per i Giovani e alle Pari Opportunità del comune di Genova.