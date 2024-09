Regionali, continua la sfida a distanza Bucci-Orlando: stasera alle 19.30 il Sindaco a Tgn Today

Un mese, scarso, di battaglia elettorale: spigolosa, fin qui corretta (più o meno) ma non esaltante. Ancora pochi temi concreti e molta retorica: si parla soprattutto di modelli a confronto, del fare o del non fare, del Si o del No, senza entrare troppo nei temi specifici.

Abbiamo un problema - Perché quelli, i dettagli, sono la spina nel fianco di entrambe le coalizioni: lo sono per Marco Bucci, che a Genova governa da 7 anni e al quale si può imputare, a torto o a ragione, tutto ciò che non va o non funziona come dovrebbe. Ma lo sono anche per Andrea Orlando, che non viene da Marte ma fa poltica da quando aveva le braghette corte: è stato quattro volte ministro, deputato, leader del Pd ligure e non può trattare le cose come se le vedesse per la prima volta.

La Sanità è un campo di battaglia - Ho l'età sufficiente per ricordare che le liste d'attesa e i debiti nel sistema sanitario regionale erano un tema centrale anche quando governava Burlando e ho l'onestà intellettuale per valutare negativamente, nel suo complesso, l'operato delle giunte di centrodestra che hanno governato le Liguria negli ultimi 9 anni. Non dimentico che il primo atto della costruzione dell'ospedale Felettino della Spezia, uno dei grandi incompiuti dell'ultimo decennio, fu firmato dalla giunta Burlando; così come è evidente che tutti i passi successivi siano stati molto claudicanti con il risultato che dove sarebbe dovuto sorgere un ospedale c'è una sorta di 'ground zero'.

Faccia a Faccia - Non ci sono stati ancora confronti diretti tra Orlando e Bucci ma con ogni probabilità ce ne saranno: l'accordo è che ci siano tutti i candidati, non solo loro due. La cosa si farà. Intato le posizioni si pesano a distanza: la settimana scorsa Orlando è stato ospite di Tgn Today, Marco Bucci lo sarà questa sera. 45 minuti con i giornalisti di Telenord, tanti temi da sviscerare per presentare il modello del sindaco che vuole trasformarsi in presidente. Appuntamento sulle nostre piattaforme a partire dalle 19.30