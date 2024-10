Regionali. Conte (M5S) a Telenord: "Italia Viva fuori perché i suoi qui stanno con Bucci. Grandi opere? Faremo quelle necessarie"

In esclusiva per Telenord, il leader del M5S Giuseppe Conte in visita a Genova per la campagna elettorale afferma: "Avevamo anche noi un candidato, un ottimo candidato, Luca Pirondini, il nostro senatore. Però quando si va in coalizione bisogna cercare assolutamente un progetto vincente, ascoltando gli altri alleati e trovare un momento di sintesi. Andrea Orlando è una persona seria, ha sempre avuto un ottimo rapporto con il Movimento cinque Stelle è stato anche ministro, ha avuto responsabilità di governo e nel confronto con i nostri alleati è nata questa candidatura e abbiamo tutti convenuto d'accordo che fosse il miglior interprete di questo nuovo progetto per la Liguria".

Rottura campo largo - "Non bisogna giudicare i progetti politici sulla base degli schieramenti ideologici. Noi ci occupiamo come Movimento cinque Stelle di giustizia sociale, ma siamo anche quelli che sostengono le imprese e bisogna assolutamente investire per rafforzare la competitività delle nostre imprese. Il problema è il modo di far politica. Noi sosteniamo tutte le imprese, ma non consentiamo che si possano fare accordi con gli amici imprenditori a scapito delle imprese che questi accordi non li fanno e quindi rimangono fuori. Il candidato di centro destra fino a ieri era sostenuto qui al Comune di Genova da Italia viva. Soltanto l'altro ieri al Senato Renzi e Italia viva hanno votato ancora una volta col centrodestra per limitare le intercettazioni a 45 giorni. Con questa nuova norma non ci sarebbe stata l'indagine che ha accertato tutto il malaffare di Toti e compagni".

Infrastrutture - "Il centro destra ha fatto tanti favori agli amici imprenditori, ma per quanto riguarda importanti infrastrutture è rimasto al palo come nel caso del nodo ferroviario di Genova. Anche lo scolmatore del Bisagno non è ancora stato realizzato e sono passati ormai più di cinque anni, idem per l'ospedale alla Spezia. Noi siamo per realizzare tutte le infrastrutture che servono alla comunità e non all'amico imprenditore. E sicuramente, se parliamo di Gronda, che cosa ha fatto in tutti questi anni il centro destra? Per quanto riguarda la Gronda occorre almeno un finanziamento ulteriore di 10 miliardi. Allora bisogna convincere Salvini a rinunciare al ponte sullo Stretto e se mai quei miliardi li mettiamo sulla Gronda. Noi diciamo sì a tutte le infrastrutture utili, ma non possiamo andare avanti col consumo di suolo per realizzare gli interessi di pochi imprenditori. Dobbiamo adesso realizzare gli interessi di tutti. Quindi qui se mi permette il nuovo modo di governare, che va affermato, che parte non dell'ascolto dei bisogni degli amici imprenditori, ma di tutti i cittadini in modo trasparente e raccogliendo le istanze dei cittadini, dei comitati, delle associazioni, si fa sintesi dell'interesse pubblico. E poi decisamente si parte, si realizza. Quando si parla del Movimento Cinque Stelle contrario alle infrastrutture, ricordiamoci che il nuovo ponte qui a Genova, dopo il crollo del ponte Morandi, è stato realizzato grazie a un decreto legge che ho firmato io. I miliardi per Genova li abbiamo mandati noi, li abbiamo stanziati a beneficio della comunità. Noi siamo assolutamente per tutte le infrastrutture che servono".

Appello - "Voglio chiudere con un appello al voto, visto che ci sarà tanta, tanta astensione e l'affluenza sarà bassa. Io faccio un invito a tutti i cittadini liguri. Questa è una cosa importante, anche alla luce di quel che è successo".