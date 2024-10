Regionali, cittadini di Certosa indecisi: fra Orlando e Bucci "preferisco votare per me"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si avvicinano le elezioni in Liguria per la scelta del nuovo presidente della Regione, nel quartiere di Certosa, a Genova prevale la volontà di andare a votare ma fra non emerge una netta preferenza tra i candidati Marco Bucci e Andrea Orlando: semmai, fra indecisi e coloro che non hanno ancora le idee chiare, c'è anche chi sostiene che andrà a votare "per se stesso."

Qualcuno afferma di essersi sempre schierato a sinistra e che continuerà a farlo, ma cons fiducia annuncia un verdetto che premierà il centrodestra. Nel quartiere di Certosa sicuramente Marco Bucci è più conosciuto dell'ex ministro Orlando. Ma quest'ultimo puo' contare sull'appoggio del presidente del Municipio Federico Romeo il cui lavoro è molto apprezzato nella Val Polcevera.

Fra i temi prioritari da affrontare il più citato è quello della sanità, ma anche infrastrutture e lavoro. C'è chi pensa al futuro dei giovani, e chi chiede una migliore viabilità anche urbana. A Certosa infatti si critica la morfologia delle strade che in caso di necessità per un mezzo di soccorso non permettono il passaggio ad altri mezzi bloccando il traffico. I commercianti dal canto loro contestano il fatto di non avere parcheggi a disposizione, nè spazi per lo scarico/carico merci.