Regionali, centrosinistra: dalla lista Orlando ai 5 Stelle, ecco i possibili candidati

Nel centrosinistra prendono corpo le liste di candidati alle prossime regionali a supporto della candidatura di Andrea Orlando. Mentre il Partito Democratico genovese sta dando vita al casting che deve ridurre a sedici persone (otto donne e altrettanti uomini) la pletora di candidati potenziali, gli altri partiti si stanno avvicinando alla quadratura del cerchio.





In via di definizione, tra le altre, la lista di Andrea Orlando che non ha ancora un nome (che peraltro potrebbe essere il classico 'Andrea Orlando presidente'): al suo interno dovrebbero essere candidati Donato Bruccoleri (il papà della consigliera comunale Dem Mariajosè), Walter Ferrando, compagno di antico lignaggio (anche se il suo nome non è dato per certo), Roberto Traverso, segretario del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia e molto noto a Genova per le sue battaglie sulla sicurezza, Gianni Pastorino, attuale consigliere regionale, anche lui con un solido background sindacale. Sempre attorno alla lista Orlando gravitano altre possibili candidature del mondo sanitario che non sono però attualmente confermate, da Paolo Cremonesi, primario del pronto soccorso dell'ospedale Galliera ad Andrea Stimamiglio, medico di famiglia e rappresentante sindacale della categoria.





Alleanza Verdi e Sinistra sembra avere finalmente digerito l'idea di imbarcare al suo interno gli esponenti della Lista Sansa (da Roberto Centi a Salena Candia), anche se il leader della lista omonima, Ferruccio, non ha ancora sciolto la sua riserva e la candidatura non è certa. Della partita certamente anche la genovese Simona Cosso.





Il Movimento 5 Stelle è pronto a calare tutti gli assi a sua disposizione, anche per cercare di limitare i danni al consenso che storicamente affliggono i grillini quando concorrono dentro una coalizione: Fabio Tosi, molto apprezzato nel Tigullio, non potrà partecipare poiché ha raggiunto il limite dei mandati previsti dal regolamento interno. In campo scenderanno Stefano Giordano, vigile del fuoco e già consigliere comunale a Genova, Fabio Ceraudo, attuale consigliere a Tursi ed esponente del sindacalismo di base. Tra gli altri che hanno manifestato la propria disponibilità a candidarsi ci sono Maria Tini, Alessandro Pierandrei, Mirko Carissimo e Marina Silvestri.