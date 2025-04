Comunali, Silvia Salis al mercato di piazza Palermo: "Commercio di vicinato, imperdibile tessuto vivo della città"

Nel corso della campagna elettorale, la candidata del centrosinistra alla carica di sindaco di Genova Silvia Salis ha trascorso la mattinata tra i banchi del mercato di Piazza Palermo. "Questa mattina, passeggiando tra i banchi del mercato di Piazza Palermo, ho ritrovato - scrive Silvia Salis sui social - un pezzo autentico della nostra Genova. I commercianti di quartiere, i volti storici, i cittadini che ogni giorno scelgono di fare la spesa sotto casa: è questo il tessuto vivo della città, quello che non possiamo permetterci di perdere. Per anni la destra ci ha raccontato che lo sviluppo doveva passare per i grandi centri commerciali e che la crescita sarebbe venuta dalla grande distribuzione. È stata una scelta politica che ha sacrificato il commercio di vicinato, indebolendo il tessuto urbano e creando tanti, troppi vuoti nelle nostre strade".

"C'è bisogno di un cambiamento radicale. Dobbiamo mettere al centro chi tiene vive le strade e i quartieri. Il commercio di vicinato non solo soddisfa i bisogni, ma crea relazioni e rafforza il legame tra le persone. Serve una nuova visione. Per questo, quando sarò Sindaca, lavorerò per riportare eventi attrattivi nei quartieri, per dare nuovo respiro ai mercati e valorizzare l’economia locale. Perché il rilancio di Genova - conclude - passa anche da qui: dalla possibilità, per tutti, di vivere bene nel proprio quartiere".

