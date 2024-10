Regionali, Bucci: "Se sarò presidente avremo un assessore alla Blue Economy"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Nominerò di certo un assessore regionale alla Cultura, assolutamente sì, però c'è una cosa che bisogna dire, sono i risultati che contano non i nomi degli assessori, la polemica dell'assessore sì o no è ridicola, alla gente non interessa, alla gente interessa che il 2022, 2023 e 2024 sono stati gli anni migliori per la cultura nel Comune di Genova, abbiamo fatto cose incredibili".

Lo afferma il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci a margine della conferenza stampa del presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi con la deputata Ilaria Cavo per presentare i candidati di Noi Moderati nella lista civica Vince Liguria-Bucci presidente.

Bucci nella veste di sindaco di Genova ha deciso di tenere per sé la delega alla Cultura, ma in Regione non intende ripetere. "Ci sarà sicuramente un assessore alla Cultura ad aiutarmi, sono assolutamente convinto di sì, ma non il nome che cambia le cose è il sistema che fa la differenza. - ribadisce Bucci - Un'altra delega nuova che introdurremo sarà quella alla Blue Economy, cosa che non c'è mai stata prima, perché l'economia del mare è il futuro della nostra Regione e comprende tante cose, non soltanto le navi che entrano in porto, ma le piattaforme logistiche, il diporto, le professioni, una filiera enorme".