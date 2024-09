Regionali, Bucci: "Non vogliamo lasciare la Liguria ai signori del 'no', a quelli che non fanno le infrastrutture"

"Non ho cambiato idea, c'è soltanto il fatto che il 14 agosto 2018 dopo due ore dal crollo del ponte Morandi qualcuno disse che la città di Genova non era in ginocchio. Quando ci sono situazioni importanti chi ha la leadership deve tirarla fuori e andare avanti". Lo ha detto Il candidato del centrodestra a presidente della Regione Liguria e sindaco di Genova Marco Bucci. "Quando ho detto che Genova non era in ginocchio non cambiavo idea, dicevo cosa bisogna fare per il futuro - ha concluso -. Non cambio idea, ora in Liguria qualcuno deve tirare fuori la leadership e andare avanti, non vogliamo abbandonare la Regione e Genova ai signori del no".

"Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un pesante effetto sul sottoscritto anche perché mi ha detto delle cose molto belle, la ringrazio perché ha distinto il compito politico-istituzionale di leadership e la salute delle persone, mentre sul primo ha detto cosa voleva fare, sul secondo ha detto ti lascio decidere a te, un segnale di rispetto per le persone che è raro vedere, mi ha fatto piacere che lei l'abbia segnalato e sottoscritto".

"Ai genovesi dico questo: qualcuno ha già detto che li ho traditi, non ci può essere cosa più falsa perché in realtà noi lavoriamo per i genovesi e abbiamo capito che andando a livello più alto possiamo fare ancora di più per i genovesi, con più potere di azione, anche perché con Roma se si è a livello regionale si parla molto più facilmente - ha concluso -. Abbiamo Rixi al Mit e tenerlo è un grande beneficio per la Liguria".