Regionali, Bucci: "Non vedo ostacoli alla nostra vittoria"

"Non vedo ostacoli alla vittoria, penso che noi siamo avanti soprattutto perché lo sento dalle persone che incontro tutti i giorni in giro per la Liguria. Soprattutto le persone che manifestano voglia di andare avanti nelle cose importanti, come le infrastrutture e la sanità che noi abbiamo messo al centro del in nostro programma". Lo ha detto Marco Bucci, candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Liguria, durante un appuntamento elettorale a Sarzana. Il sindaco di Genova è stato condotto dalla collega Cristina Ponzanelli in un giro della città dell'estremo levante.

"I liguri avrebbero voluto una campagna elettorale dove si discutesse delle cose da fare, delle cose importanti. Invece purtroppo discutiamo di falsità, cose che mi tocca sempre smentire. Comunque in ogni caso penso che il nostro programma sia così chiaro, così evidente che i liguri sono in grado di capire quello che c'è scritto, accettarlo perché c'è allineamento e soprattutto votare per la nostra parte", ha detto Bucci.

"Marco è una persona veramente di altissimo valore, ha lavorato una vita intera e ha un'esperienza e delle competenze straordinarie - le parole della Ponzanelli - che da sindaco ha riversato sulla sua città e ora vuole riversare sull'intera regione. Devo dirti che io ho apprezzato tantissimo il tuo modo di fare quando hai la tua umile collega di una piccola città per capire di cosa c'è bisogno. Ho parlato delle tantissime cose che abbiamo fatto e delle tantissime che dobbiamo ancora mettere a posto sul dissesto idrogeologico, i fondi sfitti, tutela del commercio e crescere ancora di più dal punto di vista culturale. Ad ognuna di queste problematiche Marco ha risposto in maniera propositiva".