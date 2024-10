Regionali: Bucci nel Tigullio, "Tunnel della Fontanabuona e Rapallo-Portofino opere fondamentali"

Nel corso della campagna elettorale, il candidato del centrodestra Marco Bucci ha fatto tappa a Chiavari, incontrando amministratori e operatori turistici del Tigullio e del Golfo Paradiso. "Vorrei far nascere sotto la mia presidenza - ha detto - il 'Distretto del Tigullio' per promuovere in modo unitario il territorio da Portofino alle Cinque Terre".

"Ho ricevuto incoraggiamento a fare di più nel campo della promozione del territorio aumentando la qualità dei servizi e degli investimenti ad esempio nei trasporti e nelle infrastrutture, in primis il tunnel della Val Fontanabuona per dare sviluppo alle centinaia di attività artigianali e della piccola industria attive nella zona, nonché il tunnel tra Rapallo e Portofino che consentirebbe di alleggerire il traffico sulla litoranea valorizzandola per altre attività".

"Noi abbiamo creato le alleanze attorno ad un programma - dice Bucci -mentre gli altri hanno tentato alleanze per vincere e dopo si parlerà eventualmente di cosa fare. Un esempio su tutti? I lavori all'ospedale Galliera di Genova, Orlando ha parlato del progetto e subito Sansa lo ha stoppato, il campo largo è finito, noi puntiamo sulla credibilità e contiamo di intervenire sulle infrastrutture ricordando che in questi anni sono giunti in Liguria sette miliardi di investimenti".