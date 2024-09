Regionali, Bucci lancia la sua campagna: "Elly Schlein mi insulta, la sinistra sa solo teorizzare la decrescita"

Marco Bucci, evidentemente, è un uomo scaramantico e per il lancio della sua campagna elettorale per le elezioni regionali ha scelto il luogo di sempre, l'hotel Bristol di Genova. Poco importa che oggi, forse, sarebbe più appropriato un bagno di folla, una manifestazione di piazza: le buone abitudini non si cambiano.

E così il sindaco - candidato raduna in una piccola sala convegni un gran numero di sostenitori, candidati e leader di partito: in prima fila ci sono tutti, dall'onnipresente Sindaco di Imperia Claudio Scajola, deus ex machina di questa prima fase della marcia di avvicinamento alle elezioni, a Edoardo Rixi, da Matteo Rosso a Ilaria Cavo, a Carlo Bagnasco. E tanti altri, il centrodestra ligure quasi al completo.

"Questa stanza ha superato ogni limite di capienza", scherza un Bucci che appare in buona forma e strappa una grande quantità di applausi. "Gli insulti che ricevo, anche quelli della segretaria del Pd Elly Schlein, non sono solo la dimostrazione di una scarsa qualità politica ma anche umana", continua Bucci.

Che poi fa training autogeno: "A voi, ma soprattutto a me stesso, chiedo di mantenere la calma, di non cadere nelle trappole che ci tenderanno. Noi dobbiamo portare la conversazione con i nostri avversari sui fatti, su ciò che noi abbiamo fatto negli ultimi sette anni e che loro non saranno mai capaci di fare: noi - esclama il sindaco strappando una standing ovation - abbiamo ridato fiducia ai cittadini genovesi, faremo lo stesso con i liguri. Noi non consegnermo la regione più bella del mondo a coloro che teorizzano la decrescita felice".

E poi il programma: "Lo pubblicheremo nei prossimi giorni e conterrà la nostra visione della Liguria nei prossimi 20 anni. Non saranno discorsi, come quelli che fanno gli altri, ma esempi concreti, opere e obiettivi che vogliamo portare a termine per il bene del nostro territorio".

Quindi un passaggio sullo sviluppo economico: "Non si tratta solo di attrarre investimenti, cosa che abbiamo fatto e continueremo a fare, ma anche di costruire un sistema che assieme all'economia permetta anche di migliorare la società, la vita di tutte le categorie di persone".

Infine un appello all'impegno in campagna elettorale: "Ognuno di voi almeno 500 persone le conosce - dice Bucci - cercate di convincerle ad andare a votare. Se anche solo il 50% di loro andrà, noi avremo vinto":