Regionali, Bucci a Telenord: "Avvicinare Genova, Milano e Torino per fare un'unica macroregione leader in Europa"

Marco Bucci, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria, ospite di TgnToday a Telenord, riprende e amplia il proposito di avvicinare Genova e Milano che era stato uno dei temi della sua prima campagna elettorale per le Comunali. "Sono ancora convinto di quel proposito. "Non soltanto per il Terzo Valico. Per fare un piccolo esempio, oggi si potrebbe andare da Principe a Milano Rogoredo in un'ora e 10'. Non si può fare perché? Perché il treno deve fermarsi a Pavia. Perché deve fermarsi a Pavia? Perché in quelle ore il sindaco di Pavia e la Regione Lombardia non sono disposti a rinunciare al flusso di pendolari su quella linea. Ognuno ovviamente si cura della propria area ed è giusto fare così. Però queste cose vanno negoziate regione per regione. Quindi noi faremo il possibile perché si possa avere, perlomeno adesso, un treno che ci metta un'ora e dieci tra Rogoredo e Principe e questo darebbe veramente una grande svolta, in attesa del Terzo Valico".





"Mi fa piacere che i sindaci di Milano Sala e di Torino Lorusso la pensino esattamente come me: Milano, Torino e Genova sono un'unica città metropolitana connessa a un'ora di treno sui tre poli. Il che vuol dire che tutto il territorio diventa una comune macroregione, anche dal punto di vista amministrativo, per consentire di avere veramente la possibilità di fare tutto quello che si vuole: qualsiasi tipo di industria, di università, di business. Una macroregione - conclude - che è la più ricca dal punto di vista del prodotto interno lordo di tutta l'Europa".