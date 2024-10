Regionali, botta e risposta Natale-Rixi sul porto della Spezia

Botta e risposta tra Davide Natale, segretario regionale del Pd, e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega, entrambi candidati alle Regionali. Il tema è l'assetto giuridico del porto della Spezia.



"Rixi si decida - dice Natale - e parli con chiarezza: vuole l'Autorità di sistema portuale unica per tutta la Liguria o no? Perchè finora nelle sue plurime interviste ha sempre e solo tergiversato non chiarendo mai la sua posizione. Un viceministro delle infrastrutture non può buttare la palla in tribuna e lasciare tutto nel limbo. Nella sua posizione ha il dovere di dire cosa lui e la sua coalizione vogliono per i porti liguri, compreso Spezia. Noi siamo stati chiari fin da subito: non vogliamo l'Autorità portuale unica. Perché quando votano i cittadini devono sapere quello che i candidati propongono per il futuro dei porti".



"Ma Rixi è un uomo dalle idee confuse - ribadisce Natale - e dimostra di esserlo anche sui dragaggi in porto. Infatti ci domandiamo com'è possibile che la Giunta regionale, il cui attuale presidente a interim è proprio della Lega, non gli ha detto che l'inaugurazione della posa del primo cassone del molo crociere a Spezia rimane solo una farsa, se prima non si risolve il problema dei dragaggi? Anche in questo caso Rixi non sa e dice che la questione non è di sua competenza". "Ma la politica dello scaricabarile non funziona. Rixi si assuma le proprie responsabilità, capisca dov'è il problema e non scarichi sugli uffici responsabilità che sono da cercare altrove: in una cattiva gestione del problema. D'altronde lo afferma anche Rixi: da mesi è tutto bloccato dimostrando ancora una volta che a destra il fare è solo uno slogan che alla fine si scontra con l'incapacità di agire. Lasciando tutto fermo", conclude Natale.





Pronta la replica di Rixi: "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Chiariamo al segretario ligure del Pd Natale, una volta per tutte, il concetto che ho più volte ripetuto. Siamo per l'autonomia del porto della Spezia, ma non condividiamo la sua posizione che, per questioni di partito, lo vorrebbe subalterno alla Toscana. La Spezia è in Liguria, se ne faccia una ragione".